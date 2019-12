Capodanno 2020 a Roma ha in programma tantissimi eventi per adulti e bambini al chiuso e all'aperto. La Capitale si tinge di magia la notte di San Silvestro 2020, dal tradizionale concerto al Circo Massimo nell'ambito della Festa di Roma a spettacoli teatrali e parate itineranti, da camminate dalla periferia al centro storico a rassegne cinematografiche, tutti appuntamenti ad ingresso gratuito. Fanpage.it ha selezionato per voi alcuni tra i migliori eventi nella Città Eterna in calendario per il 31 dicembre e il primo gennaio. Ecco qualche idea su cosa fare, gli orari degli eventi e come raggiungere i posti più frequentati della Città Eterna a Capodanno.

Il programma del concerto al Circo Massimo

Il Capodanno 2020 al Circo Massimo a Roma ha un programma ricco di appuntamenti. Ad aprire la serata sarà Ascanio Celestini che racconterà le sue favole sul tema della festa e duetterà con la Rustica X Band diretta da Pasquale Innarella, con una numerosa orchestra di bambini e adolescenti del Centro diurno della cooperativa sociale Nuove Risposte, per prevenire il disagio giovanile nella periferia romana. Segue lo spettacolo di danza aerea degli Aerial Strada, dedicato alle silfidi, creature mitologiche dei boschi, con le coreografie di Eduardo Zuniga, la regia di Roberto Strada e la musica del Parco della Musica Contemporanea Ensemble, in un connubio tra artisti italiani e spagnoli. Tra i cantanti attesi sul palcoscenico Carmen Consoli, Priestess, la sacerdotessa della musica urban e l'icona pop rock Skin.

Capodanno a Roma: i migliori eventi

I migliori eventi del Capodanno a Roma vanno da spettacoli e parate all'aperto a rappresentazioni teatrali, passando per suggestive installazioni in strada. Eventi davvero per tutti i gusti, per adulti e bambini, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Musei a Roma aperti il 1 gennaio

Musei aperti a Roma a Capodanno il primo gennaio, eccezionalmente dalle 14 alle 20. Visitabili i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano, il Museo dell’Ara Pacis e il Museo di Roma Palazzo Braschi. Il costo del biglietto d'ingresso resta invariato, mentre la visita sarà completamente gratuita per i possessori della Mic Card. La manifestazione è realizzata con la collaborazione del Tavolo tecnico per la produzione culturale contemporanea coordinato dal Dipartimento Attività Culturali di cui fanno parte: l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Associazione Teatro di Roma, l’Azienda Speciale Palaexpo, la Casa del Cinema, la Fondazione Cinema per Roma, la Fondazione Musica per Roma, la Fondazione Romaeuropa, la Fondazione Teatro dell’Opera, l’Istituzione Biblioteche di Roma e il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura.

Capodanno in strada a Roma: installazioni e spettacoli

La Festa di Roma 2020 proseguirà fino alla sera dell’1 gennaio, con interventi artistici di importanti compagnie internazionali, parate, spettacoli, installazioni, performance musicali e video, che saranno realizzate tra Piazza dell’Emporio, Isola Tiberina, Giardino degli Aranci e Piazza Bocca delle Verità. A partire dalla mezzanotte del primo gennaio si attiveranno lungo il percorso le installazioni Keyframes/Gamestories e Spider Circus realizzate per la Festa di Roma dagli artisti francesi di Groupe Laps a cura dell’Associazione Teatro di Roma. L'appuntamento per festeggiare l'alba del 1 gennaio è al Giardino degli Aranci dove dalle ore 7 alle ore 8.30 è in programma il concerto "The First Hour" dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con il pianista Marino Formenti, che suonerà sia brani propri che musiche di Bach, Brian Eno, Frescobaldi, Nirvana, Pink Floyd, canzoni popolari zingare, arabe ed altro.

Camminata artistica delle Biblioteche di Roma

Protagoniste del capodanno 2020 sono anche le biblioteche di Roma, che organizzano eventi all'insegna della conoscenza del territorio. L'appuntamento inizierà al Teatro Tor Bella Monaca con una camminata dall'alba al tramonto nella Capitale, dalla periferia Est fino al centro storico. Una passeggiata per grandi e piccini in compagnia di artisti, architetti, fotografi e performer con tappe nelle varie biblioteche lungo il tragitto. La Festa poi si sposterà tra Piazza dell’Emporio, Ponte Fabricio, Giardino degli Aranci e Piazza Bocca delle Verità con l'esibizione di vari artisti, che coinvolgeranno i partecipanti.

Parate di Capodanno a Roma

Capodanno 2020 vedrà le strade del centro storico animarsi con parate artistiche e musicali, una manifestazione organizzata dalla Fondazione Musica per Roma. A sfilare un'orchestra di cento elementi, diretta dal Maestro Tonino Battista e guidata dai solisti del Parco della Musica Contemporanea Ensemble che eseguirà dal vivo in prima mondiale il nuovo lavoro commissionato al compositore statunitense Mark Grey e ispirato all’opera “La Mer” di Charles Debussy. Il tutto al Palazzo dell’Anagrafe in via Luigi Petroselli. Fili colorati su un gigantesco ordito trasformeranno l'area verde di largo Amerigo Petrucci in un labirinto grazie all’artista danese Karoline H. Larsen.

Capodanno a Teatro

Dal Teatro di Roma duecento cittadini, adulti e bambini, prenderanno parte alla grande opera collettiva che sarà realizzata dall’artista francese Olivier Grossetete famoso per le sue costruzioni di Città Effimere, realizzate con il solo utilizzo di cartoni e la partecipazione della cittadinanza. In occasione della Festa di Roma creerà un'opera alta diciassette metri che riproduce il Teatro di Marcello e su cui si esibirà anche Antoine Le Menestrel, un acrobata specializzato in parkour. Nelè Azevedo artista brasiliana famosa per le sue installazioni di ghiaccio realizzerà delle creazioni coinvolgendo i partecipanti. L’associazione Teatro di Roma proporrà un’invasione di artisti, performer, danzatori e circensi conosciuti in tutto il mondo. Dal 26 dicembre al 6 gennaio alla Casa del Cinema in Largo Marcello Mastroianni, un programma di film legati ai temi della Festa di Roma, firmato da Giorgio Gosetti e Mario Sesti. In programma la rassegna "Il Quinto Elemento" per celebrare la Terra con ventitré film: due spettacoli al giorno a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Capodanno a Roma, eventi per bambini

Roma ha un capodanno fitto di eventi per bambini, in cui anche i più piccoli possono divertirsi in allegria e restare incantati dal fascino del Nuovo Anno. Oltre a spettacoli, parate ed esibizioni di acrobati in strada che li coinvolgeranno con una divertente animazione, ci sono tanti appuntamenti in città. A cominciare dai mercatini di Natale che saranno allestiti durante tutta la durata delle Feste dal centro storico alla periferia della Capitale. Un'altra attività divertente è pattinare su una delle tante piste di pattinaggio sul ghiaccio allestite in città. Al Bioparco di Roma sono in calendario tanti eventi anche a cavallo tra il 31 dicembre e il primo gennaio.