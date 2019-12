Capodanno a Roma è alle porte e in migliaia tra cittadini e turisti scelgono si spostano in città utilizzando metro e bus per festeggiare nelle piazze e nelle strade della Capitale la notte di San Silvestro. Atac ha comunicato le informazioni utili sulle modifiche alle corse dei mezzi pubblici in città martedì 31 dicembre e mercoledì primo gennaio. Fanpage.it ha riportato tutti gli orari di bus, tram, metropolitane e linee ferroviarie per spostarsi a Roma prima e dopo il Veglione.

Orari metro e bus a Roma 31 dicembre

Martedì 31 dicembre bus e tram svolgeranno regolare servizio fino alle ore 21, quando le ultime corse partiranno dal capolinea. Le linee H-128-170-200-280-301-336-544-766-881-905-913-MA13 prolungano il servizio fino alle ore 2.30, orario che fa sempre riferimento alle ultime partenze da capolinea. Per quanto riguarda le metropolitane svolgeranno un servizio straordinario per l'occasione, con le ultime partenze dai capolinea previste alle ore 2.30, per agevolare lo spostamento in città di migliaia di persone. A partire dalle ore 2.30 invece saranno attive esclusivamente le linee nMA-nMB-nMB1-nMC-nME che coprono il tragitto percorso dalle linee metro A, B e C e dai treni ferrovia regionale Roma-Lido. La linea ferroviaria regionale Termini-Centocelle vede da Termini l'ultima corsa alle ore 21.30 e da Centocelle alle ore 21.03.

Metro Cornelia chiusa dal 30 dicembre

La stazione Cornelia della metropolitana di Roma linea A chiuderà lunedì 30 dicembre, come comunicato da Atac, per lavori di manutenzione ventennale alle scale mobili. Una misura che piomba sul quartiere Aurelio proprio durante le Feste e che si unisce alla già interdetta fermata di Baldo degli Ubaldi, fuori servizio dallo scorso 18 ottobre per lo stesso motivo. Così i treni non effettueranno fermate tra il capolinea Battistini e Valle Aurelia. L'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico ha informato che sarà a disposizione degli utenti una navetta sostitutiva MA13, che collegherà la fermata Cornelia alla stazione di Valle Aurelia, dove i passeggeri potranno raggiungere agevolmente la metro A o la linea ferroviaria Roma-Viterbo. Resta ancora chiusa anche la stazione Barberini.

Orari metro e bus Roma a Capodanno, 1 gennaio

A Capodanno, mercoledì primo gennaio, il servizio di trasporto gestito da Atac e Roma Tpl, ripartirà dalle 8 del mattino per bus, tram e metropolitane e durante la giornata seguirà, come consuetudine, gli orari festivi. Per quanto riguarda i treni, la linea ferroviaria regionale Roma-Lido, la prima corsa in programma da Piramide è alle ore 8 (l'ultima alle 23.30), mentre da Colombo la prima è alle ore 7.45 (l'ultima alle 23.30). La linea ferroviaria regionale Termini-Centocelle vede la prima corsa da Termini alle ore ore 8.00 (l'ultima alle 23), mentre da Centocelle alle ore 8.03 (l'ultima alle 22.33). Il servizio urbano segue i seguenti orari: prima e ultima corsa da Flaminio ore 8.20-21.40; prima e ultima corsa da Montebello ore 8.48-22.08, mentre per il servizio extraurbano si effettuano i treni: 1500-1501-1602-1603-1802-1803-1804-1805. Cancellati i treni 1600-1601-1800-1801-1806-1807. Servizio bus integrativi invece regolare regolare.