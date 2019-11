I mercatini di Natale a Roma sono un appuntamento irrinunciabile per trascorrere le giornate di festa in compagnia di famiglia e amici. Passeggiare per le strade della Città Eterna sotto le luminarie, riscaldarsi con una tazza di cioccolata calda o guastare leccornie camminando fa da cornice alle decine di banchi allestiti non solo con palline fatte a mano, addobbi e statuine del presepe, ma anche con originali idee regalo a tema, tra le quali cercare spunto per i doni della Vigilia. Roma come ogni anno si veste a festa e c'è già aria di Natale. La maggior parte dei mercatini vedrà allestiti i propri banchi da inizio dicembre fino al giorno della Befana. Eccone alcuni proposti da Fanpage.it.

Mercatino di Piazza Navona

Il mercatino di Natale di Piazza Navona è il più famoso di Roma, un appuntamento con la tradizione per grandi e piccini, che riporta gli adulti indietro nel tempo dell'infanzia, quando con i genitori andare a Piazza Navona durante le feste e specialmente il giorno dell'Epifania significava pupazzi, giochi, giri sul carosello e gustose leccornie. Un'occasione per raccontare aneddoti a figli e nipoti e condividere con loro ricordi del passato.

Dal 2 dicembre al 6 gennaio

Mercatino di Piazza di Spagna

Il centro storico è certamente il protagonista del Natale di Roma, meta di turisti provenienti da ogni parte del Mondo, con via del Corso e via dei Condotti che brillano con luminarie bellissime e ogni anno diverse, da far camminare con il naso all'insù. Anche Piazza di Spagna ospita i mercatini di Natale e, a pochi passi dalla scalinata di Trinità dei Monti, sarà allestito il tradizionale presepe.

Da inizio dicembre al 6 gennaio, dalle ore 10 alle 19

Mercatini di Natale a Roma Sud

Natale a Roma non è soltanto in centro ma anche in periferia, che si prepara già ad accogliere i romani con negozi già addobbati. A Laurentina ad animare via Cinque Colline ci saranno decine di bancarelle che apriranno dall'8 dicembre al 16 gennaio. A Testaccio l'appuntamento è fissato per tutti i fine settimana di dicembre e per venerdì 20, dalle ore 10 alle 20. A Casal Palocco invece vi aspetta il Villaggio di Natale, dal 2 dicembre al 6 gennaio. In programma tanti giochi per bambini e pattinaggio sul ghiaccio.

Mercatini di Natale al Parco della Musica

Anche l’Auditorium Parco della Musica si veste a festa, pronto ad accogliere i visitatori con mercatini di Natale al coperto, nella cornice incantata del villaggio natalizio. Un appuntamento irrinunciabile per le famiglie con bambini, grazie a giochi, attività come pattinaggio sul ghiaccio e dolciumi. Il mercatino ospita artigiani, artisti e piccoli commercianti che animeranno con i loro prodotti il Natale.

Via Pietro de Coubertin, 30

Dall'8 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 11 alle 20