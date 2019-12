Il pattinaggio sul ghiaccio a Roma è un'attività amatissima e irrinunciabile per le famiglie durante le feste di Natale. Che siano la chiuso o all'aperto, sparse nei diversi quartieri della città, le piste attraggono ogni anno migliaia di romani e turisti. Uno scenario incantato che trasporta immediatamente in una magica atmosfera. Bambini e adulti sono pronti a calzare i caratteristici stivaletti con la lama e a scendere in pista. Fanpage.it ne ha selezionate alcune per voi, con tutte le info utili su dove si trovano, orari d'apertura e costi.

Pista di pattinaggio all'Auditorium Parco della Musica

L'Auditorium Parco della Musica ospita una delle piste di pattinaggio all'aperto più in voga della città, inaugurata dalla pluricampionessa del mondo di pattinaggio in linea Chiara Censori. Divertimento assicurato per bambini e adulti, che potranno pattinare a ritmo di musica. Tanti gli eventi in programma, dagli spettacoli di maghi alle esibizioni di Hockey sul ghiaccio. Ospite atteso Babbo Natale che arriverà il 24 dicembre.

Costo: 10 euro intero, 8 euro ridotto per bambini fino a 6 anni.

Orario: dal 7 dicembre al 12 gennaio dalle 10.00 alle 24.00

Via Pietro de Coubertin 30

Ice Village Roma

L'Ice Village è il tempio del pattinaggio sul ghiaccio a Roma, una pista storica e per gli sportivi aperta tutto l'anno. Per le vacanze natalizie diventa il luogo ideale per chi è in cerca di una pista che permetta di pattinare con maggiore libertà.

Costo: 6-00 euro da martedì a venerdì e 8.00 euro il sabato, domenica e festivi

Orari: da martedì a giovedì: 10.45 – 12.45; venerdì 10.45 – 12.45 e 21.30 – 01; sabato: 15.15 – 20; 21 – 01; domenica e festivi 11.15 – 12.45 e 15.15 – 21.00- 00.00

Indirizzo: via Grotta di Gregna 22

Pista di pattinaggio Porta di Roma On Ice

Il centro commerciale Porte di Roma in via Alberto Lionello vi attende con la pista di pattinaggio allestita all'aperto. Un'occasione irrinunciabile per concedervi un momento di pausa e di divertimento tra un acquisto e l'altro.

Costo: 7 euro per 30 minuti 10 euro per un'ora

Orario: dal 23 gennaio al 6 gennaio feriale 15.00 – 22.00 e festivo 10.00 – 22.00

Indirizzo: Via Alberto Lionello 201

Ice Park a Euroma2

Ice Park, alle allestito al centro commerciale Euroma2 è una fantastica esperienza per adulti e bambini. Una pista di ghiaccio scoperta per trascorrere in compagnia della famiglia e degli amici giornate spensierate in piedi sulle lame taglienti degli stivaletti, pattinando sul ghiaccio. In più feste, attrazioni, eventi e musica per trascorrere al meglio le vacanze natalizie. il costo del biglietto è di 8 euro.

Costo: 8 euro

Orario: dal 13 dicembre al 10 gennaio dalle 10.00 alle 22.00

Indirizzo: via dell'Oceano Pacifico 83

Pista di pattinaggio al Castello di Santa Severa

Il Castello di Santa Severa sul litorale della provincia di Roma, nel contesto del Villaggio di Natale ospita anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio all'aperto, allestita su piazzale del Fontanile. Un'occasione imperdibile per gli amanti dello sport su pattini, che avranno l'occasione di cimentarsi su una pista allestita a pochi metri dal mare. Santa Severa ha infatti già accolto centinaia di visitatori, in visita agli allestimenti natalizi.

Costo: 5 euro per 30 minuti e 8 euro per 60 minuti

Orario: dalle 10.00 alle 20 venerdì, sabato, domenica

Indirizzo: Strada Statale 1, Santa Severa

Ice Park a Ladispoli

Ladispoli, sul litorale della provincia di Roma, ha inaugurato la pista di pattinaggio all'aperto, installata in occasione dell'iniziativa "Inverno Incantato" organizzata da Ice Park asd. Oltre alla pista i visitatori potranno ammirare il viale che attraversa il centro città completamente illuminato da luci artistiche, la casa degli elfi e di Babbo Natale, mercati e l'albero addobbato.

Costo: 8 euro

Orario: dal 6 dicembre al 7 gennaio dalle 10.00 alle 23.00

Indirizzo: Piazza Rossellini, Ladispoli

Pista di pattinaggio sul ghiaccio a Tivoli

Anche Tivoli si prepara a festeggiare il Natale con l'attesissimo ritorno della pista di pattinaggio sul ghiaccio all'aperto per l'evento "Inverno incantato, il Natale è qui". Tanti gli appuntamenti in programma, nella cornice della città illuminata e adornata dai mercatini di Natale. nella cittadina tiburtina sorgerà infatti un vero e proprio villaggio di Natale.

Costo: 6 euro giorni feriali 8 euro sabato, domenica e festivi

Orario: dal dicembre al 6 gennaio dalle 10.00 alle 23.00