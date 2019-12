in foto: Foto del Bioparco di Roma

Natale al Bioparco a Roma alla scoperta degli animali e all'insegna del divertimento. Un calendario ricco di appuntamenti a tema da domenica 8 dicembre a mercoledì 6 gennaio in viale del Giardino Zoologico. Tra le attività proposte dal Bioparco i bambini potranno scartare regali, fare interessati visite guidate, diventare guardiani per un giorno preparando da mangiare agli animali, scoprire il misterioso mondo degli insetti e quello affascinante dei grandi mammiferi. Atteso l'arrivo della Befana, nel giorno dell'Epifania i piccoli ospiti aiuteranno una simpatica giocoliera a preparare la calza da consegnare alla celebre nonnina. Le attività speciali sono comprese nel prezzo del biglietto e su prenotazione da effettuare il giorno stesso della visita. Ecco tutti gli appuntamenti al Bioparco durante le feste natalizie.

Immacolata al Bioparco di Roma, 8 dicembre con gli animali

Si parte con domenica 8 dicembre, il Bioparco aspetta i bambini per scartare un regalo in anticipo. Durante le visite guidate i piccoli esploratori andranno alla scoperta di civette, foche cammelli, orsi e altri animali, con un'attenzione particolare per le specie che vivono a clima freddo, per scoprirne abitudini e curiosità in compagnia di un esperto naturalista. Gli orari delle viste sono alle 10.30, 11.30, 12.30, 13.45 e 14.45.

Pasti agli animali del Bioparco di Roma

Alle 13.15 inoltre i bambini prepareranno insieme ai guardiani il pasto per gli scimpanzé.

Rettilario del Bioparco di Roma e pasto alle iguane

Il rettilario del Bioparco ospita i piccoli visitatori dove dalle 11 alle 12 i custodi saranno a disposizione per spiegare l'alimentazione di rettili e anfibi. Si potrà inoltre assistere al pasto delle iguane e di molte altre specie. Dalle 14.00 alle 15.00 si parte in esplorazione del meraviglioso mondo di serpenti, anfibi, sauri e testuggini in un incontro ravvicinato e senza barriere.

Insetti al Bioparco di Roma

Blatte soffianti, furetti, rospi, insetti stecco e altri insetti come non li avete mai visti. Un incontro ravvicinato per vincere la paura o il ribrezzo di questi esserini importantissimi per l’equilibrio dell’ambiente naturale. Otto gli appuntamenti durante la giornata: alle ore 11, 11.35, 12.10, 12.45, 14, 14.35, 15.10 e 15.45.

Santo Stefano al Bioparco di Roma, 26 dicembre

Per la giornata di santo Stefano al Bioparco sono tanti gli appuntamenti in programma. Dalle 14.00 alle 15 si scoprono i rettili tra serpenti, anfibi, sauri e testuggini per un incontro ravvicinato e senza barriere. Otto gli appuntamenti durante la giornata da trascorrere insieme agli insetti: alle ore 11, 11.35, 12.10, 12.45, 14.00, 14.35, 15.10, 15.45. L'elefante Sofia vi aspetta alle ore 12.

Eventi al Bioparco di Roma dal 27 dicembre al 6 gennaio

Il mondo degli insetti vi attende per esplorarlo e lasciarvi stupire durante il periodo natalizio. Dal 27 dicembre al 6 gennaio è possibile fare incontri ravvicinati con i simpatici esserini con otto appuntamenti giornalieri: alle ore 11, 11.35, 12.10, 12.45, 14.00, 14.35, 15.10, 15.45 tutti i giorni tranne il 30 e 31 dicembre e il 2 e 3 gennaio. L’appuntamento con l'elefante Sofia è alle ore 12, tutti i giorni tranne il 30 e 31 dicembre e il 2 e 3 gennaio.

Epifania al Bioparco di Roma, arriva la Befana

Mercoledì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, una giovane apprendista maga vi aspetta nella sala elefanti del Bioparco alle ore 12 e 14.30 per preparare la calza perfetta per l’arrivo della Befana. Insieme al suo fido assistente, farà esperimenti, costruzioni, magie e giocoleria Inoltre nell'area lemuri catta alle ore 11.15 i bambini potranno divertirsi insieme ai guardiani a preparare una calza speciale per i piccoli primati.

Quanto costa il biglietto al Bioparco di Roma?

Il biglietto d'ingresso al Bioparco di Roma cosa 16 euro per gli adulti; 13 euro per i bambini di altezza superiore ad 1 metro e fino a 10 anni, per over 65 tutti i giorni (escluso il mercoledì, per i quali il biglietto costa 6 euro) e per gruppi in visita libera (per un minimo di 15 paganti). Tutte le info sul sito bioparco.it.