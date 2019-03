Marcello De Vito, consigliere comunale del Movimento 5 stelle e presidente dell'Assemblea Capitolina, è stato arrestato questa mattina nell'ambito dell'indagine "Congiunzione Astrale" insieme ad altre quattro persone. Un terremoto politico nella capitale, che ha fatto sì che De Vito fosse espulso dal Movimento 5 Stelle: lo ha annunciato Luigi Di Maio, capo politico del M5s, subito dopo l'arresto del consigliere. Fanpage ha provato a chiedere alla sindaca Virginia Raggi una dichiarazione in merito all'indagine che ha portato all'arresto di Marcello De Vito, ma la sindaca non ha voluto rispondere alle domande ed è entrata velocemente in macchina. Marcello De Vito è stato tradotto in carcere dalle forze dell'ordine: è accusato di aver favorito il costruttore Luca Parnasi per la costruzione dello stadio della Roma a Tor Di Valle e di aver intercesso per la realizzazione di un albergo a Roma Trastevere, nonché nella riqualificazione degli ex Mercati Generali a Ostiense. Secondo l'accusa, De Vito avrebbe intascato delle tangenti per abusare della sua posizione.