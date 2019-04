Il presidente dell'VIII Municipio, il candidato della sinistra civica Amedeo Ciaccheri eletto lo scorso giugno alla guida di una coalizione di centrosinistra è stato ospite della redazione di Fanpage.it. Un'occasione per parlare di alcune questioni urbanistiche che insistono sul territorio di Garbatella-Ostiense e non solo. Il minisindaco dell'VIII Municipio ha recentemente criticato la sindaca Virginia Raggi sull'utilizzo degli agenti di Polizia Locale. "I vigili dovrebbero, con i municipi, operare delle funzioni di controllo del traffico, di verifiche dei reati ambientali, quello che stiamo vedendo invece dallo sgombero delle ville dei Casamonica, fino all'utilizzo della Polizia Locale per fare i controlli sugli autobus e le metropolitane è un uso e una gestione distorta dei nuclei di Polizia Locale, come se fossero una guardia privata a disposizione della sindaca e del Campidoglio", attacca Ciaccheri.

Ciaccheri è intervenuto anche sul futuro dell'ex Fiera di Roma, chiedendo alla sindaca e alla sua maggioranza di rispettare il lavoro svolto fin qui di concerto tra le istituzioni, rinunciando all'aumento di cubature possibile grazie al Piano Casa. "Per quanto riguarda l'area dell'ex Fiera di Roma, che è chiusa da più di dieci anni, un'area che attende un processo di abbattimento e ricostruzione. – spiega – Con l'assessore Paolo Berdini (ex assessore all'Urbanistica della giunta Raggi ndr), abbiamo avuto un primo risultato concreto: il riconoscimento del lavoro del Municipio con la trasformazione in delibera comunale del progetto che vedeva passare la superficie edificabile da 68.000 metri quadri a 44.000. Una delibera già approvata in consiglio comunale nel 2016 Da quello che vediamo oggi invece si vogliono invece fare passi indietro, con l'istruttoria per l'applicazione del Piano Casa e così l'aumento del 30% delle cubature possibili. Noi ci batteremo come municipio contro l'applicazione del Piano Casa per l'area dell'Ex Fiera di Roma, bisogna garantire l'interesse pubblico prima del processo di valorizzazione immobiliare".

Per quanto riguarda le vicende urbanistiche lo scorso sabato il minisindaco di Garbatella ha sfilato con i cittadini e i comitati che si oppongono alla costruzione di una strada ad alto scorrimento all'interno del Parco del Tintoretto, e oggi è è tornato a chiedere che l'area verde venga formalizzata e tutelata. "Da una parte c'è una convenzione che risale al 2005, confermata nel 2014 e sottoscritta in fase finale nel 2017, dalla giunta Raggi. – dichiara il presidente dell'VIII Municipio – La convenzione dice che in virtù della trasformazione di un ex sito industriale in un supermercato, debba essere realizzata secondo il piano regolatore una via di collegamento tra via del Tintoretto e via di Vigna Murata. Il problema è che nel corso di questi anni invece di una strada a quattro corsie, si è naturalmente affermato un parco pubblico, vissuto dai cittadini e che rappresenta una boccata d'ossigeno in un quadrante fortemente antropizzata". "Per questo sabato ho manifestato con i comitati e i cittadini della zona, per chiedere alla giunta di rivedere il progetto: di quella strada non c'è più bisogno", conclude Ciaccheri.

In ultimo la questione della piscina della Lazio Nuoto che, secondo il nuovo regolamento comunale sulla gestione degli impianti sportivi, rischia di cambiare gestione per un bando che secondo i suoi detrattori non riconosce in maniera adeguata l'esperienza pregressa e soprattutto la vocazione sociale della progettualità sportiva, favorendo i grandi gruppi in grado di fare offerte al ribasso: "Non ci sono in quel bando neanche clausole di salvaguardia per i lavoratori, così viene messo a rischio tutto il mondo dello sport capitolino".