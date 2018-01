Per i sondaggi primo per gradimento tra i candidati, il governatore uscente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è alla prese con il delicato nodo delle alleanze in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo. Il modello che vorrebbe riprodurre è quello di un centrosinistra largo, uno schema che sembra superato almeno a livello nazionale ma che, come auspicato a mezzo stampa oggi da Prodi a Veltroni, in molti vorrebbero salvaguardare almeno a livello locale. L'accordo va chiuso da una parte con la ministra della Sanità Beatrice Lorenzin, e la sua lista Civica e Popolare, dall'altra la sinistra di Liberi e Uguali.

Il nodo delle alleanze a sinistra e al centro.

E le due questioni sono strettamente intrecciate: se in casa Liberi e Uguali la partecipazione o no alla coalizione in sostegno di Zingaretti sta aprendo un aspro dibattito (da una parte quelli di Sinistra Italiana, molto dubbiosi, dall'altra quelli di Mdp che spingono per l'alleanza), soprattutto in mancanza di una candidatura alternativa credibile, l'ostacolo più grande sarebbe rappresentato proprio dalla presenza della lista che porta il nome della ministra Lorenzin, che nel Lazio potrebbe candidare il fratello.

La soluzione prospettata dallo stato maggiore del governatore sarebbe quella di non rinunciare ai voti di Lorenzin, ma chiedendo al suo movimento (o meglio alla costellazione di simboli che compone la lista del "fiore petaloso") di esprimere delle candidature all'interno della lista civica Moderati per Zingaretti non presentando il simbolo. Una soluzione che toglierebbe anche dall'imbarazzo chi dentro Liberi e Uguali spinge per un'alleanza con il Pd nella Regione Lazio, rimuovendo uno degli ostacoli alla formalizzazione dell'ingresso in coalizione.

Domenica la presentazione di Lista Civica per Zingaretti.

Domenica prossima intanto sarà presentata la Lista Civica per Zingaretti. L'appuntamento è alle 10.30 a via Catania dove, nella sala del Nazionale Spazio Eventi, interverranno i candidati e il governatore per presentare il progetto, considerato come fondamentale per la vittoria proprio nel momento in cui la popolarità del Partito democratico è in calo, mentre il gradimento per la figura di Zingaretti rimane alto. A dirigere le manovre per la realizzazione del progetto il vicegovernatore Massimiliano Smeriglio, che dopo aver aderito al movimento di Giuliano Pisapia naufragato prima del tempo, si è messo alla regia della lista civica, coinvolgendo nel progetto figure provenienti dall'associazionismo, dal civismo e amministratori locali dei territori delle cinque province del Lazio.