Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni regionali nel Lazio, dove si andrà a votare il 4 marzo in coincidenza con le prossime elezioni politiche nazionali. Nel giorno dell‘election day così i cittadini del Lazio saranno così chiamati a rinnovare anche il consiglio regionale e il governatore. Per il centrosinistra in campo Nicola Zingaretti, in cerca di riconferma, per il M5s invece corre Roberta Lombardi, parlamentare romana uscita vincente nella consultazione tra gli iscritti al MoVimento.

Ancora confusa la situazione nel campo del centrodestra: quasi certa la discesa in campo di Maurizio Gasparri per il centrodestra, mentre il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi è già in corsa con una sua lista civica (da quanto dichiarato si ritirerebbe solo di fronte alla discesa in campo della presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni).

Sondaggio Scenari Politici – Winpoll regionali Lazio.

E con la campagna elettorale arrivano i primi sondaggi. Secondo una rilevazione realizzata da Scenari Politici – Winpoll Nicola Zingaretti sarebbe ampiamente in testa con il 37,6% delle intenzioni di voto, Roberta Lombardi al 29,3% e Maurizio Gasparri al 21,5%. Tutti gli altri nomi compresi nell'11,7% degli altri. Il sondaggio è stato condotto tra il 29 e il 31 dicembre del 2017 su 600 cittadini maggiorenni "rappresentativi della popolazione del Lazio".

Centrodestra senza candidato, Zingaretti rischia di perdere LeU.

Ancora confusa da definire le coalizioni a destra come a sinistra. Se il centrodestra di fatto ancora non ha definito il candidato e iniziato la campagna elettorale, anche perché non riesce a disinnescare la lista di Pirozzi, nel centrosinistra sono ancora in dubbio i confini della coalizione che sosterrà Zingaretti. La sinistra di Liberi e Uguali sarebbe infatti divisa sull'opportunità o meno di presentare un proprio candidato presidente, soprattutto se la ministra della Salute Beatrice Lorenzin presentasse una lista civica a sostegno del governatore uscente.