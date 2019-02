Virginia Raggi ha scritto una lettera al ministro dell'Interno (e alleato di Governo) Matteo Salvini. Nella missiva la prima cittadina chiede delle norme straordinarie a tutela della città. La sindaca chiede "vere e proprie norme anti barbari" per prevenire e reprimere i comportamenti di "turisti incivili e tifosi violenti" in trasferta nella Città Eterna. La lettera è stata scritta a seguito degli incidenti e dei danni provocati dai tifosi dell'Eintracht Francoforte, arrivati nella capitale per disputare una partita di Europa League all'Olimpico contro la Lazio lo scorso 13 dicembre, ma la sua esistenza è stata resa pubblica solo oggi

Non è chiaro, perché non si conosce l'esatto contenuto della lettera inviata da Raggi a Salvini, se il Movimento 5 stelle chieda maggiore attenzione agli eventi a rischio nella capitale o, come sembrerebbe da quanto emerso, vere e proprie norme speciali. In questo secondo caso sarebbe lecito chiedersi perché un reato – ad esempio un episodio di vandalismo contro un monumento – se compiuto a Roma debba essere più grave che se compiuto a Milano o Venezia. Senza contare che la sindaca ha già a disposizione il regolamento di Polizia Locale con cui inasprire sanzioni e pene per chi sporca, rompe o danneggia.

Prosegue lo scontro tra Raggi e Salvini?

La lettera partita dal Campidoglio destinazione Viminale sembra l'ennesimo capitolo dello scontro tra il leader della Lega e Raggi. Se il primo non perde occasione di mettere bocca nelle vicende romane, che si parli di sgomberi o delle buche di Roma, la seconda da qualche tempo sembra aver deciso di reagire alzando l'asticella del confronto a distanza con il ministro dell'Interno chiedendo l'arrivo di più uomini per tutelare la sicurezza della capitale e chiedendo conto a Salvini delle promesse fatte in questo senso.