Un incendio è scoppiato questa mattina in una casa famiglia di Velletri, comune dei Castelli Romani. Sul posto, al civico numero 6 di via del Boschetto, sono giunte due squadre dei vigili del fuoco di Nemi e Velletri, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a evacuare la casa famiglia invasa dal fumo. All'interno vi erano circa 15 ospiti e diversi operatori. Nello scoppio dell'incendio sono rimasti feriti due uomini di 45 e 50 anni, che hanno riportato ustioni e sono rimasti intossicati dal fumo.

Da quanto si apprende le fiamme sono partite da una stufa gas, accesa dagli ospiti per riscaldarsi in questa giornata di freddo intenso. A prendere fuoco un vestito appoggiato con poca cautela sopra la stufa che ha preso fuoco. Le fiamme si sono propagate immediatamente all'intera stanza. Le due persone rimaste ferite sono state trasferite all'ospedale di Velletri: le loro condizioni non sono preoccupanti.

Roma: fuga di gas in centro, evacuate due palazzine.

Due palazzine sono state evacuate a Roma in via della Fossa a due passi da piazza Navona, per una fuga stradale avvenuta sul piano stradale. Sul posto la Polizia Locale e i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a individuare e aggiustare la fuga di gas. Da quanto si apprende i tubi si sarebbero rotti a causa della ghiacciata di questa notte.