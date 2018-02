in foto: Uno scorcio di via della Fossa in centro a Roma (Google)

Fuga di gas in pieno centro a Roma, dove due palazzine e diversi negozi sono stati evacuarti in via della Fossa, un vicolo nei pressi di via del Governo Vecchio a due passi da piazza Navona. Sul posto i vigili del fioco sono giunti sul posto con due squadre e il Nucleo Nbcr per verificare l'entità della perdita di gas sul piano stradale.

Chiusa la strada e messa in sicurezza l'aerea, pompieri e tecnici sono a lavoro per individuare e chiudere la fuga di gas e ripristinare le condizioni di sicurezza. L'allarme è scattato attorno alle 9.45 della mattina di oggi 27 febbraio. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale del I Gruppo Trevi, che hanno chiuso il tratto di via interessato. Non risultano esserci feriti o intossicati.