Tragedia nella notte a Roma, in via Tuscolana. Per cause ancora da accertare una Smart con a bordo due ragazzi è finita contro un muro: morto il conducente di vent'anni, gravissimo il passeggero che era con lui, di soli 19 anni. I soccorritori lo hanno portato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma con l'ambulanza, al momento non è noto se sia in pericolo di vita o meno. Il sinistro è avvenuto intorno alle 2 di notte di giovedì. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti di Polizia Locale. Saranno loro a dover determinare cos'è accaduto e come mai il 20enne ha perso il controllo della macchina. Al momento non risulta che siano coinvolti altri veicoli.

Smart contro muro a Roma, 19enne morto sul colpo

Drammatica la scena che i soccorritori si sono trovati davanti appena giunti sul posto. Il giovane di vent'anni che era alla guida della Smart era ancora legato al sedile, ormai senza vita. Invano i medici hanno provato a rianimarlo, sperando che aprisse gli occhi e potesse salvarsi. Purtroppo era morto sul colpo, la violenza dell'impatto contro il muro non gli ha lasciato scampo. Non è chiaro perché abbia perso il controllo della macchina: se per una distrazione, un malore, un colpo di sonno o per un dissesto della strada. I rilievi della Polizia Locale gruppo Tuscolano serviranno proprio: a dare una risposta a questa tragica morte, l'ennesima sulle strade del Lazio.

Sei morti negli ultimi quattro giorni

Il bilancio degli incidenti stradali è pesantissimo: sei persone sono morte negli ultimi quattro giorni, almeno dieci i feriti gravissimi che hanno rischiato la vita.