in foto: Laura Cardarelli, vittima di un tragico incidente stradale a Montalto di Castro

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi al chilometro 8 della strada Dogana, tra Montalto di Castro e Tuscania. Stando a quanto si apprende, un'automobile si è scontrata frontalmente contro un camion. La ragazza di trent'anni alla guida della macchina è morta praticamente sul colpo. La vittima si chiamava Laura Cardarelli, riporta il giornale locale Tuscia Web. Aveva 30 anni ed era residente a Montalto di Castro.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare niente per salvarla. Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Tarquinia con il supporto dei colleghi di Viterbo e i carabinieri della compagnia di Tuscania. Il tratto di strada interessato dallo scontro è stato chiuso al traffico per diverse ore in attesa dei rilievi e della rimozione dei due veicoli. In serata il traffico è tornato scorrevole in entrambi i sensi di marcia. Via Dogana collega Montalto di Castro con il paese di Tuscania.

Sempre su via Dogana un altro incidente mortale avvenne a luglio di due anni fa. Una Golf con cinque persone a bordo si schiantò contro un albero dopo essere uscita di strada. Il conducente dell'automobile morì praticamente sul colpo e gli altri quattro occupanti, due uomini e due donne, rimasero feriti. Sul posto arrivarono addirittura due eliambulanze per il trasporto dei feriti. La strada fu chiusa in entrambi i sensi di marcia e, visto il traffico per il mare della domenica mattina, la fila che si creò fu lunghissima.