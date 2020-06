Tragico incidente ieri sera a Fondi, in via Sugarelle. Un giovane di 19 anni, Mattia Di Manno, è morto a seguito di un violento incidente stradale con un furgone, un Fiat Doblò. Non è chiaro cosa sia accaduto e come mai i due mezzi si siano scontrati: quello che è certo è che l'impatto è stato tremendo, con lo scooter 50 guidato da Mattia e il furgone completamente distrutti. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi del 118 e i carabinieri della tenenza di Fondi per i rilievi del caso. Inutili i tentativi di rianimare il ragazzo: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente, purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.

Morto Mattia Di Manno, la maturità tra 3 giorni

Solo tra tre giorni, Mattia avrebbe sostenuto l'esame di maturità insieme alla sua classe. Un traguardo importante che aspettava con gioia: solo domani avrebbe dovuto inviare la sua tesina ai professori. "Domani avresti dovuto inviarmi la tesina da presentare all'esame – scrive su Facebook una delle professoresse del ragazzo – Sicuramente ben fatta, e avresti mandato un audio per ringraziarmi della mia disponibilità. Poi mercoledì sarebbero iniziati gli esami e avresti fatto sicuramente una bella figura. Ora sarà tutto più triste per me e i tuoi amici della 5G. Addio caro alunno… solare, simpatico ed educato".

Indagini sulla dinamica dell'incidente

Lo scooter sul quale viaggiava Mattia e il furgone Fiat Doblò sono stati sequestrati come da prassi. A indagare sull'incidente sono i carabinieri, che dovranno adesso ricostruire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Dovranno ora sentire il conducente del furgone ed eventuali testimoni che potrebbero aver assistito alla scena. Intanto è lutto a Fondi, dove il giovane era molto conosciuto e stimato: sono tante le persone che in questo momento si stringono intorno alla famiglia del ragazzo, incredule di fronte al terribile incidente costato la vita a un ragazzo così giovane.