in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Ennesima tragedia sulle strade del Lazio: oggi pomeriggio intorno alle 16.30 un motociclista è morto in seguito a un violento incidente stradale sulla Monti Lepini tra Ceccano e Patrica, in provincia di Frosinone. Per cause ancora da accertare, una Seat Ibiza e la moto guidata da Andrea Ferretti – questo il nome della vittima – si sono scontrate nel territorio di Patrica. A causa del tremendo impatto il centauro è stato sbalzato a diversi metri di distanza, ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. Inutili i soccorsi del 118, intervenuti prontamente sul posto: per Andrea Ferretti non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo.

Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente

Sul tragico incidente indagano i carabinieri della compagnia di Frosinone. Come da prassi, i mezzi sono stati sequestrati al fine delle indagini: saranno poi i militari, dopo aver finito di effettuare i rilievi del caso, ad accertare eventuali responsabilità del sinistro. La moto di Ferretti è stata completamente distrutta dall'urto, mentre la Seat Ibiza è stata danneggiata ma solo nella parte davanti. Il conducente della vettura non dovrebbe aver riportato ferite gravi.

Giovanissimi morti sulle strade del Lazio

Andrea Ferretti è l'ennesima morte avvenuta negli ultimi giorni sulle strade del Lazio. Domenica sera è morto a Fondi Mattia Di Manno, un giovane di 19 anni che con il suo scooter 50 si è schiantato contro un furgone. Ieri sera invece, il piccolo Mattia Roperto, di soli 15 anni, è morto dopo essere stato travolto da un ragazzo di 22 anni risultato poi positivo al test antidroga. Secondo le testimonianze di alcuni residenti, il 22enne correva a una velocità addirittura superiore ai 100 chilometri orari: ha preso Mattia mentre stava attraversando sulle strisce pedonali insieme a un gruppo di amici, che sono riusciti a scansarsi in tempo.