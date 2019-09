Stupro Viterbo, giudizio immediato per i due militanti di CasaPound

L’udienza è stata fissata per il prossimo 26 novembre. Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, due giovani militanti di CasaPound, sono accusati di aver violentato una donna all’interno di un pub che funge anche da sede dell’organizzazione in città. I video girati con i telefonini dai due ragazzi sarebbero per la Procura delle “prove schiaccianti” di quanto accaduto.