in foto: Foto dal gruppo Facebook "Sei del Fleming e di Vigna Clara se…"

Un albero è crollato nella mattina di oggi – venerdì 15 novembre – su via di Vigna Stelluti al Fleming, quartiere residenziale di Roma Nord. L'albero spezzandosi in due e cadendo sulla sede stradale, per fortuna non ha colpito nessuno ma ha divelto un palo della segnaletica stradale. Sul posto la Polizia Locale che ha chiuso la strada al traffico per rendere possibile l'intervento dei vigili del fuoco. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione nella zona, fortemente congestionato per colpa del crollo dell'arbusto.

Maltempo: strage di alberi a Roma

Piove e tira vento e a Roma è di nuovo strage di alberi. A Mostacciano un enorme pino ha distrutto una Fiat 6oo in via Leonardo Umile, anche in questo caso per fortuna senza provocare feriti. Caduta di alberi è stata segnalata anche in via Fosso della Magliana e in via Gerolamo Belloni

Bomba d'acqua a Santa Marinella e Civitavecchia

Un violentissimo temporale si è invece abbattuto questa mattina sul litorale a nord della capitale, tra Santa Marinella e Civitavecchia dove domani le scuole rimarranno chiuse. Via Aurelia è stata invasa dall'acqua, tanto che i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere diversi automobilisti rimasti intrappolati. Decine le chiamate per danni e allagamenti.

Domani prevista ancora pioggia

Domani – sabato 16 novembre – previste ancora piogge e possibili temporali su Roma. Nel weekend il Lazio sarà ancora stretto nella morsa del maltempo, con intense precipitazioni che si abbatteranno sul versante tirrenico. Le temperature oscilleranno tra i 12 e i 17 centigradi, con venti di Scirocco. La situazione non migliorerà neanche con l'inizio della prossima settimana.