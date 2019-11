in foto: Immagine di repertorio (Fonte: La Presse)

Le previsioni meteo a Roma per le giornate di sabato 16 e domenica 17 novembre registrano tempo ancora fortemente perturbato nella Capitale e negli altri capoluoghi del Lazio. Un'ondata di maltempo sta imperversando sull'Italia portando abbondanti precipitazioni, con nubifragi e allagamenti. Nessuna tregua prevista nel fine settimana, che, come informano gli esperti del Il Meteo.it, si preannuncia all'insegna dei temporali. "Tra sabato e domenica ci attendiamo la formazione di un altro aggressivo ciclone in sede tirrenica che condizionerà negativamente il tempo su gran parte del Paese, riportando precipitazioni abbondanti e nuove nevicate". Su Roma cadrà la pioggia e si registreranno importanti scariche elettriche. Le temperature oscilleranno tra minime di 12 e massime di 17 centigradi, con forti venti di Scirocco.

Le previsioni meteo per domani, sabato 16 novembre

Domani, sabato 16 novembre, pioggia e temporali si abbatteranno su Roma e sul Lazio. Le condizioni sono migliorano dopo l'ondata di maltempo che ha imperversato sul litorale a Nord della Capitale, con un violento nubifragio a Civitavecchia e Santa Marinella, che ha costretto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dove l'acqua ha allagato strade e taverne. A Roma domani si attendono temporali, così come a Latina e Frosinone, mentre a Rieti e Viterbo cadrà la pioggia.

Le previsioni meteo per domenica 17 novembre

Domenica 17 novembre nuovo peggioramento del quadro meteorologico, con temporali alternati a schiarite a Roma, precipitazioni di carattere temporalesco a Rieti, Latina e Frosinone e pioggia a Viterbo. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra i 13 e i 16 centigradi, con vento moderato. Gli esperti avvisano che "sarà elevato il rischio di intense precipitazioni e nubifragi con improvvisi allagamenti e alluvioni lampo, che interesseranno il versante tirrenico e anche la Capitale".