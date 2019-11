Tremendo nubifragio a Civitavecchia e Santa Marinella, dove un violento acquazzone si è abbattuto inondando le strade, bloccando completamente la circolazione. L'Aurelia in particolare sembra un fiume in piena, macchine e tir sono bloccati e sommersi dall'acqua mista a fango. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i Vigili del Fuoco. Per ora non si ha notizia di eventuali feriti, anche se la situazione è critica e non si sa quando si potrà risolvere. Per liberare un'ambulanza si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che stanno lavorando senza sosta per limitare danni e disagi. In alcuni punti, soprattutto nelle zone vicine alla costa, mare e strada sembrano un tutt'uno, l'acqua ha superato il muretto di contenimento. Soprattutto nel fosso dello Sciatalone la situazione è allarmante, con l'acqua che continua a scorrere impetuosa e non accenna a diminuire.

Venerdì 15 novembre, diramata allerta meteo Protezione Civile

Per oggi, venerdì 15 novembre, è stata diramata dalla Protezione Civile l'allerta meteo di codice giallo. Nella nota si precisa che sul territorio laziale si verificheranno "precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre si prevedono venti di burrasca con raffiche di burrasca forte dai quadranti meridionali con mareggiate lungo le coste esposte". I temporali continueranno ad abbattersi sul Lazio per le successive 36 ore, con intensità più o meno elevate a seconda delle zone.

Scuole chiuse a Civitavecchia

"Attenzione, avviso alla popolazione: dalle ore 16:00 di oggi fino alle ore 24:00 di sabato 16 novembre, il Sindaco in accordo con l'Unità di Crisi ha deciso di emettere ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. La decisione è scaturita dalla criticità all'interno di alcuni locali scolastici, che con la pausa di ripristineranno le aule bisognose". Questa mattina le scuole erano rimaste aperte, ma a seguito del tremendo nubifragio è stato deciso di chiudere tutti gli istituti.