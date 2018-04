Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri sull‘autostrada A1 a sud della capitale. Erano circa le 18.45 quando nel tratto tra Monteporzio e San Cesareo un tir carico di bottiglie di birre si è ribaltato andando a fuoco. Il contenuto alcolico del carico non ha fatto altro che alimentare le fiamme, e un'alta colonna di fumo nero, ben visibile anche dai Castelli Romani, si è alzata dal mezzo che andava fuoco invadendo la carreggiata.

Il tratto di strada interessato è stato chiuso per più di un'ora, provocando code chilometriche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque mezzi provenienti da Colleferro, Frascati e Roma. Nel sinistro sono state coinvolte anche alcune autovetture, ma per fortuna non risultano esserci feriti.

Scontro tra Pontecorvo e Ceprano sull'A1: morto 53enne

Sempre nella giornata di ieri un altro grave incidente è avvenuto sull'A1, questa volta tra Pontecorvo e Ceprano (Frosinone) dove si sono scontrati un tir e un'auto. A perdere la vita nel tremendo impatto Marco Paladini, 53enne di Ostia, gravemente ferito anche l'altro passeggero dell'auto.