in foto: Foto di repertorio

Incidente mortale sull'Autostrada A1 tra Pontecorvo e Ceprano in carreggiata nord avvenuto intorno alle 16 di ieri. Una Peugeot con a bordo due persone residenti a Ostia ha tamponato un tir per cause ancora da accertare. Ha perso la vita una delle due persone a bordo della vettura, un uomo di cinquantatre anni che sedeva al posto del passeggero. Il conducente è invece rimasto ferito e trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. L'incidente, stando a quanto si apprende, è avvenuto nel territorio del Comune di Arce, provincia di Frosinone. Sul posto sono intervenuti gli agenti del comandante Giovanni Cerilli, i Vigili del Fuoco e i mezzi dell’Ares 118.

La vittima è Marco Paladini, 53enne di Ostia

Secondo Roma Today la vittima è Marco Paladini, 53enne di Ostia. Al momento la dinamica dell'incidente resta poco chiara, le forze dell'ordine dovranno capire come la Peugeot possa aver perso aderenza con l'asfalto dell'autostrada ed ed aver tamponato un tir. Complice, forse, l'alta velocità, ma l'ipotesi deve essere ancora confermata.