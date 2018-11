Il ministro dell'Interno rivendica via Twitter la paternità dell'operazione di sgombero del campo di piazzale Maslax sostenuto dall'associazione Baobab Experience: "Zone franche, senza Stato e legalità, non sono più tollerate. L’avevamo promesso, lo stiamo facendo. E non è finita qui. Dalle parole ai fatti". Così Matteo Salvini che si mostra in queste settimane estremamente attento alle vicende romane, intervenendo ripetutamente sulla necessità di sgombera quella o quell'altra occupazione: la scorsa settimana ha invocato lo sgombero dell'ex Fabbrica di Penicillina su via Tiburtina.

All'interno del campo informale alle spalle di piazzale Tiburtina circa 130 persone, per lo più migranti, che stanno venendo portate nell'ufficio identificazione della questura di Roma. Negli scorsi giorni, a seguito di un tavolo di confronto, l'amministrazione comunale aveva promesso una ricollocazione all'interno delle strutture di accoglienza di Roma Capitale di tutti gli ospiti del centro che ne avessero avuto diritto, a cominciare dalle situazione di maggiore "fragilità". Da quanto denunciato dagli attivisti però il personale della Sala Operativa Sociale presente alle operazioni di sgombero non sta offrendo soluzioni alle persone allontanate.