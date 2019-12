Scuole chiuse a Roma oggi, venerdì 13 dicembre. La decisione del Campidoglio è arrivata a seguito dell'allerta meteo per forte vento e temporali emanata dalla protezione civile della Regione Lazio. Gli studenti romani resteranno a casa. Per evitare disagi la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e non solo. Per la giornata di oggi resteranno chiusi anche parchi, cimiteri e ville storiche. Una misura precauzionale, per scongiurare incidenti a seguito di allagamenti e dell'eventuale caduta di rami o alberi, come spesso accade in città in caso di maltempo. La sindaca raccomanda di limitare gli spostamenti e di evitarli se non necessari.

Scuole chiuse in provincia di Roma oggi, venerdì 13 dicembre

Tante le scuole della provincia di Roma che oggi resteranno chiuse, tra queste anche a Civitavecchia e Santa Marinella, entrambi Comuni sul litorale Nord della provincia di Roma. La decisione dei sindaci Ernesto Tedesco e Pietro Tidei "a causa del forte vento di burrasca forza 10-11, a scopo cautelativo, al fine di garantire la pubblica sicurezza ed incolumità". Gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado restano a casa.

Allerta meteo a Roma per oggi, venerdì 13 dicembre

Allerta meteo a Roma per oggi, venerdì 13 dicembre. Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio ha diramato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse con criticità codice giallo. Le zone del Lazio particolarmente interessate dal maltempo, che saranno costantemente monitorante sono l'Appennino di Rieti, Roma, Aniene, i Bacini Costieri Sud e il Bacino del Liri. A Roma, informa il Capidoglio, è stato aperto il Centro operativo comunale (Coc) che include tutte le strutture comunali e municipali incaricate a coordinare l’attività mirata a fronteggiare il rischio di allagamenti e limitare eventuali disagi.

Le previsioni meteo a Roma per oggi, venerdì 13 dicembre

Le previsioni meteo a Roma per oggi, venerdì 13 dicembre registrano un'intensa fase di maltempo, con pioggia e rovesci di carattere temporalesco, forti venti di burrasca con raffiche di tempesta e forti mareggiate lungo le coste tirreniche. Il maltempo imperverserà sulla Capitale e sul resto del Lazio per tutto l'arco della giornata, con un parziale miglioramento di sera. Le temperature a Roma sono in lieve aumento, comprese tra minime di 8 e massime di 14 centigradi. Neve sull'Appennino al di sopra dei 700-1000 metri. Mari molto mossi o agitati sul versante tirrenico.