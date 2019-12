Allerta meteo Roma e Lazio per domani, venerdì 13 dicembre, giornata di Santa Lucia. Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con criticità codice giallo, che prevede, dalla tarda mattinata di domani e per le successive 24-36 ore venti di burrasca o burrasca forte, con raffiche di tempesta sulla Capitale e sulla Regione, con forti mareggiate lungo il versante tirrenico. Attese precipitazioni di forte intensità, anche di carattere temporalesco.

Allerta meteo Roma e Lazio per domani, venerdì 13 dicembre

L'allerta meteo a Roma e nel Lazio per la giornata di domani, venerdì 13 dicembre prevista dalla protezione civile coinvolgerà in particolare le seguenti zone del Lazio sulle quali si abbatterà il maltempo, che saranno particolarmente sorvegliate: l'Appennino di Rieti, Roma, Aniene, i Bacini Costieri Sud e il Bacino del LiriLa protezione civile ha inoltre adottato una fase operativa di “Preallarme per vento” su tutte le zone di allerta.

Le previsioni meteo a Roma per domani, venerdì 13 dicembre

Le previsioni meteo a Roma per domani, venerdì 13 dicembre, registrano una giornata all'insegna del maltempo, con forti venti, pioggia e temporali. Le temperature tuttavia sono in lieve aumento, nella Capitale oscilleranno tra minime di 8 e massime di 14 centigradi. I mari saranno mossi o agitati. Si attendono deboli nevicate sull'Appennino, al di sopra degli 700-1000 metri. Pioggia e temporali anche negli altri capoluoghi del Lazio, le città più fredde saranno Rieti e Viterbo, dove le massime non supereranno i dieci centigradi e le minime scenderanno vorticosamente, fino a raggiungere lo zero.