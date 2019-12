in foto: neve su Monte Livata – foto di repertorio

In arrivo forti temporali sulla Capitale. A Roma domani, venerdì 13 dicembre, Santa Lucia, sono previste forti precipitazioni su tutta la città. Nelle zone montane della regione sono attese nevicate (a partire dai 700-1000 metri di altitudine).

Il bollettino meteo della Protezione civile del Lazio prevede "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati sulle zone orientali e meridionali e con quantitativi cumulati da deboli a moderati sulle restanti zone. Nevicate mediamente al di sopra degli 700-1000 metri sulle zone appenniniche con apporti al suolo generalmente deboli. Mari : da agitati a molto agitati. Visibilità : nessun fenomeno significativo. Temperature : in locale sensibile aumento. Venti : di burrasca dai settori occidentali fino a burrasca forte". Le temperature, si legge sul bollettino, saranno in aumento e nel fine settimana saliranno ulteriormente. Sabato e domenica previsto tempo variabile su tutto il Lazio, ma non dovrebbe piovere.

Weekend senza piogge sul Lazio

Il fine settimana sarà caratterizzato, come anticipato, da tempo variabile, nuvoloso o poco nuvoloso su tutta la regione Lazio. Non sono previste piogge o temporali. Le temperature, invece, risaliranno di qualche grado: le minime si attesteranno intorno ai 10 gradi, mentre le temperature massime non supereranno i 15 /16 gradi nelle ore più calde della giornata. Incerte ancora le previsioni per l'inizio della prossima settimana, ma non dovrebbero essere attese nuove precipitazioni.