Tutto regolare sulle linee della metropolitana di Roma per lo sciopero di 4 ore indetto dall'Ugl del comparto trasporti a iniziare dalle 8.30 e fino alle 12.30. Il monitoraggio in tempo reale dell'azienda del trasporto pubblico della capitale Atac, ci informa che non si registrano disagi e che le linee A, B e B1, C e le ferrovie urbane Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle funzionano regolarmente.

Ma a rovinare la mattinata a viaggiatori e pendolari ci si è messo l'imprevisto: attorno alle 8.30 per un guasto tecnico alla stazione della metropolitana B di Castro Pretorio si è interrotta la circolazione lungo le tratte Castro Pretorio – Quintiliani (linea B) e Castro Pretorio – Ionio (linea B1). Istituito un servizio di navette sostitutivo, inevitabili disagi e ritardi per i passeggeri.

Da quanto si apprende momenti di paura si sono vissuti per i passeggeri tra la stazione di Policlinico e quella di Castro Pretorio, dove scintille e fumo si sono sviluppati in galleria, con un seguente black out. In un primo momento è scattato un allarme per "esplosioni", ma si tratta solo di un guasto alla linea aerea, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze. Passeggeri "prigionieri" per decine di minuti a bordo del convoglio che è stato evacuato. Sul posto il personale sanitario del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

La nota di Atac

Atac, metro B. Nessuna esplosione, ma guasto tecnico che ha provocato interruzione parziale della linea. Completata in piena sicurezza e senza conseguenze per i passeggeri l'evacuazione del treno bloccato vicino alla stazione Policlinico. Un guasto tecnico alla linea area della metro B all'altezza della stazione Policlinico ha determinato l'interruzione parziale del servizio e il blocco di un treno in galleria in arrivo alla stazione Policlinico. Atac si è immediatamente attivata per gestire la parziale interruzione della linea, attivando un servizio sostitutivo di superficie e, contestualmente, ha proceduto all'evacuazione del treno che si è completata nel tempo strettamente necessario per svolgere l'operazione in piena sicurezza. Il tutto si è svolto secondo quanto previsto dalle procedure a tutela dei passeggeri, con i quali Atac si scusa per i disagi procurati.