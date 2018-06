Incidente questa mattina sulla Tangenziale Est. Divieto di transito in via Rieti per lavori, in via dei Cerchi e nell'area del Circo Massimo per l'evento "Il Gladiatore in concerto". Oggi sciopero di quattro ore del trasporto pubblico, dalle 08:30 alle 12:30, indetto dal sindacato Ugl e coinvolgente la rete Atc e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. A causa di una processione in serata con partenza da via Tiburtina, sono previsti rallentamenti e/o deviazione per gli autobus 043 e 443. Entrando più nel dettaglio della viabilità odierna

In auto

Via Rieti, strada chiusa al traffico causa lavori fino al 17 giugno nella fascia oraria 08:00-18:00.

Tangenziale Est, altezza Easy Box, traffico rallentato causa incidente in direzione Salaria.

Area Circo Massimo: via della Greca-via dell'Ara Massima di Ercole-via del Circo Massimo-piazzale Ugo la Malfa-Clivo dei Publicii, strade chiusa al traffico per "Gladiator live" dalle 17:00 di oggi fino alle 05:00 di domani mattina.

Via dei Cerchi, fra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro, strada chiusa al traffico fino al 10 giugno.

Autobus e mezzi pubblici

Oggi sciopero di 4 ore proclamato dal sindacato Ugl in tutte le aziende pubbliche e private del comparto trasporti a livello regionale. A Roma l'agitazione, dalle 8:30 alle 12:30, interesserà la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie regionali Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl.

Dalle ore 19:30 alle 21:00, si svolge una processione che percorre via Tiburtina, via Elena Brandizzi Gianni e largo Rosaccio. Le linee 043 e 443 potrebbero subire deviazioni e/o rallentamenti al passaggio dei fedeli.

Manifestazioni ed eventi