Grave incidente questa notte sul Grande Raccordo Anulare. Erano circa le 4.00 di oggi, lunedì 23 luglio, quando due vetture si sono scontrate in carreggiata esterna poco prima dello svincolo in direzione di Ostia e Acilia. Su una delle auto colpite viaggiavano quattro persone, sull'altra una mamma con sua figlia, secondo quanto riporta Il Messaggero. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità in quanto accaduto.

In tutto sei le persone ferite, di cui due in modo grave che sono state trasportate in codice rosso dalle ambulanze giunte sul posto assieme alla Polizia Stradale, che ha chiuso la strada per più di un'ora per rendere possibili le operazioni di soccorso, e rimuovere i mezzi incidentati e i detriti sparsi sulla carreggiata.

Il sinistro sul Raccordo è stato l'ultimo incidente di 48 ore segnate da gravi incidenti a Roma e nell'hinterland. Ieri sera si è spento all'ospedale Agostino Gemelli di Roma il consigliere comunale di Bracciano Salvatore Ferretti. L'uomo era rimasto coinvolto in un grave scontro tra un'auto e una moto nel territorio di Manziana. Cristina Nardi, 34 anni e mamma di una ragazza di 15, è morta invece in un incidente frontale su via Aurelia.