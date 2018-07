in foto: Salvatore Ferretti – foto Facebook

È morto in un incidente stradale Salvatore Ferretti, consigliere comunale di Bracciano. Ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, è morto in serata. Disposto il lutto cittadino per il giorno del suo funerale.

L'incidente in cui ha perso la vita Ferretti è avvenuto questa mattina a Manziana e nello scontro sono rimaste coinvolte una motocicletta e una jeep. Stando a quanto riporta il quotidiano locale Terzo Binario, il sinistro è avvenuto alla fine del rettilineo della SP2 nei pressi dell’aeroporto militare Savini. Il consigliere comunale è stato soccorso immediatamente e trasportato al Gemelli con un'eliambulanza, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate.

Salvatore Ferretti era , si legge sul suo curriculum, è nato a Bracciano l’11 ottobre 1962. Ha iniziato la sua carriera arruolandosi nell’Esercito l’8 maggio 79. Dopo una prima fase nella categoria dei Sottufficiali, nel maggio del 1989, a seguito di concorso, è stato nominato Sottotenente di Artiglieria. Ha frequentato vari corsi tra i quali quello “Tecnico Applicativo” presso la Scuola di Applicazione di Torino e di “Staff” presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia. Ha prestato servizio per gran parte della sua carriera presso la Scuola di Artiglieria e il Comando di Artiglieria di Bracciano ricoprendo diversi incarichi. Promosso Tenente Colonnello nel gennaio del 2010, ha svolto l’ultimo periodo della sua carriera presso il Comando Genio in Roma. Dal 1 dicembre 2015, a domanda, è transitato nella categoria della “riserva”