Si svolgerà domenica 2 giugno la famosa Sagra delle Fragole di Nemi, arrivata ormai alla sua 86° edizione. Quella del comune dei Castelli Romani che si specchia nell'omonimo lago, è una delle sagre più rinomate e caratteristiche del Lazio, frutto di una tradizione secolare, coltivata con pazienza dagli abitanti, che non hanno mai smesso non solo le fragoline che crescono abbondanti nei sottoboschi attorno al lago e al paese, ma le hanno piantate sulle terrazze coltivate tutto intorno. Protagoniste della festa le Fragolare che sfileranno per il paese nel tradizionale vestito bianco e rosso. Tutto il paese per tutta la settimana sarà addobbato a festa con cesti di fragole in vendita.

Il sindaco Alberto Bertucci ha presentato così l'edizione 2019 della sagra: "Per non deludere le aspettative, l’edizione di quest’anno propone un cartellone di appuntamenti importanti sia dal punto di vista culturale che folcloristico, che cerca di andare incontro a tutte le esigenze e i gusti dei tantissimi partecipanti tra i turisti, i visitatori, i numerosissimi castellani che affollano ogni anno il piccolo borgo, gli appassionati d’arte e di storia e ovviamente, i più piccoli".

Il programma della Sagra delle Fragole di Nemi 2019

Ore 10:00 celebrazione santa Messa presso il Santuario del Santissimo Crocifisso.

Ore 11:00 inaugurazione della Mostra dei Fiori e dell’arte della Composizione

Ore 11:30 sfilata delle splendide fragolare in costume tipico con partenza da piazza Umberto Primo accompagnate dalla band musicale Compatrum diretta dal Maestro Emilio Bossone.

Ore 13:00, saluto del Sindaco di Nemi Alberto Bertucci e delle autorità presenti.

Ore 15:00 "FOLKLORE NEL BORGO"

Ore 16:00 sfilata delle splendide fragolare in costume tipico accompagnate dal gruppo folcloristico Terra Nemorense.

Ore 19:00 distribuzione gratuite delle fragole a tutti i presenti.

Ore 21:00 spettacolo Piazza Umberto I Melody Orchestra e direttamente da Made in Sud Marco Capretti

Ore 23:00 Spettacolo pirotecnico fuochi d’artificio.