È stato un vero e proprio boom di richieste quello registrato per i 147 posti da operaio messi a disposizione da Atac, l'azienda di trasporti di Roma che da qualche tempo è alla ricerca di nuovo personale interno. La possibilità di fare richiesta è scaduta ieri, ma nonostante il termine ultimo le domande sono state circa mille in dieci giorni, arrivate da tutta la Capitale e da molte parti della regione. Un dato significativo, con i futuri assunti che dovranno impegnarsi nella manutenzione strutturale delle officine, delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto. Il bando di concorso era stato aperto il 12 giugno attraverso una nota, nella quale l'azienda annunciava che si trattava di "un altro passo verso il risanamento e il rilancio di Atac". Ora per gli aspiranti operai si apre la fase della selezione, che avverrà soltanto al termine di una visita medica per testare l'idoneità degli elementi per svolgere un lavoro di questo tipo. I partecipanti svolgeranno in seguito dei test psico-attitudinali e dei veri e propri colloqui di lavoro, al termine dei quali in 147 riusciranno a ottenere un contratto di lavoro a tempo determinato, per una durata complessiva di 24 mesi.

Il bando per la selezione degli operai Atac arriva dopo quello per gli autisti

Atac si trova in una fase di rinnovamento sotto il profilo del personale, sia per quanto riguarda gli operai che per quanto concerne gli autisti. L'agenzia di trasporti aveva diramato un altro concorso qualche tempo fa, nel quale si mettevano a disposizione dei cittadini 200 posti come futuro conducente di autobus. Anche in questo caso si registrò un vero e proprio boom di domande, con 4mila richieste a fronte dei posti disponibili. Anche in questo caso Atac si è trovata a fronteggiare un'ondata di domande che è andata ben oltre alle più rosee previsioni.