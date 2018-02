Terribile incidente stradale a Roma, nel quale ha perso la vita l'ennesimo giovane. La vittima è un ragazzo romano di ventidue anni che si trovava a bordo di una Jaguar assieme ad un amico, che invece è finito in ospedale. L'incidente è avvenuto a notte fonde, sulla Tangenziale Est.

Erano circa le due di notte quando la Jaguar su cui viaggiavano i due amici si trovava all'altezza dell'uscita Salaria in direzione Stadio è improvvisamente sbandata, perdendo aderenza con l'asfalto e finendo la propria corsa contro un albero. Lo schianto è stato tremendo: il ventiduenne è morto sul colpo, mentre l'altro, un giovane classe 1998 che si trovava alla guida della Jaguar, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma, e le sue condizioni sarebbero ancora gravi. Sul posto, Roma, gli uomini della polizia locale del XIV gruppo Monte Mario, i quali saranno chiamati a fare piena luce sulla vicenda, ed accertare in primis cause e responsabilità del sinistro costato la vita al ventiduenne.

Non è la prima volta che la Tangenziale Est è "teatro" di questi incidenti, spesso purtroppo gravissimi e talvolta mortali. Appena due settimane fa, un motociclista scivolò su una macchia d'olio all'altezza dello svincolo per il Verano in direzione di via Salaria, finendo in codice rosso all'ospedale. Pochi giorni prima, altro incidente: stavolta tra lo svincolo per Viale Libia e quello per il Ponte delle Valli: in quel caso a perdere la vita un ispettore di polizia di 42 anni che viaggiava su una moto, sempre in direzione Salaria, e che si schiantò contro un guard-rail. Solo sfiorata, invece, la tragedia appena ventiquattro ore prima, quando una vettura imboccò sempre la Tangenziale Est contromano, all'altezza della Tiburtina: in quel caso, la vettura si fermò dopo poche centinaia di metri, resosi conto troppo tardi di averla imboccata contromano.