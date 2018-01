Un automobilista ha imboccato contromano la Tangenziale Est di Roma, provocando momenti di terrore sull'arteria ad alto scorrimento e gravi ripercussioni al traffico. Dopo aver percorso per alcune centinaia di metri la strada contromano – secondo quanto riportato da il Messaggero -l'automobilista alla guida di una Opel Meriva di colore grigio, ha arrestato la sua corsa.

Non sono note le ragioni che hanno portato l'uomo a imboccare contromano la Tangenziale all'altezza della Tiburtina. Una disattenzione che poteva essere però fatale a lui e agli altri automobilisti che si sono visti davanti una mano viaggiare contromano. Le forze dell'ordine sono giunte sul posto per garantire l'uscita della vettura senza conseguenze e per rilievi del caso, visto che l'Opel contromano a leggermente urtato un'altra auto.