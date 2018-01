Incidente mortale sulla Tangenziale est di Roma all'altezza dello svincolo per viale Libia e il ponte delle Valli in direzione Salaria e Stadio Olimpico. E' successo ieri pomeriggio, poco prima delle 18. A perdere la vita è stato un motociclista in sella a una Suzuki. Sarebbe morto praticamente sul colpo dopo uno scontro con un'automobile, una Ford Focus. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, la polizia e un'ambulanza del 118. Inutili i soccorsi alla vittima, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. A perdere la vita è stato Gianluca D.S., 42 anni, di professione ispettore di polizia. Stando a quanto si apprende, l'automobilista coinvolto nell'incidente, rimasto praticamente illeso, si è fermato a fermare i primi soccorsi e in seguito è stato sottoposto ad alcol e drug test. I risultati degli esami ancora non sono stati diffusi.

Traffico paralizzato sulla Tangenziale Est, chiusa una corsia fino alle 20.

La Tangenziale Est è rimasta completamente paralizzata e il traffico sulla carreggiata è stato chiuso fino alle ore 20. Gli agenti del II gruppo Parioli della Polizia locale di Roma Capitale si sono occupati di gestire il traffico, che si è creato anche sulla corsia opposta di marcia a causa degli sguardi degli automobilisti curiosi.