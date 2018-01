Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Tangenziale Est. Erano circa le 10.45 quando un centauro è scivolato su una chiazza di olio sull'asfalto, cadendo rovinosamente dalla sua Symco Downtown. Il sinistro è avvenuto all'altezza dello svincolo per il Verano in direzione di via Salaria. Il motociclista è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato d'urgenza al vicino pronto soccorso del Policlinico Umberto I, dove è stato ricoverato in codice rosso. Sul posto gli agenti del II Gruppo della Polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi del caso e messo in sicurezza il tratto stradale.

Ispettore di polizia morto in Tangenziale a bordo della sua moto.

Lo scorso 14 gennaio un incidente mortale si è verificato sulla Tangenziale Est. A perdere la vita, tra lo svincolo per viale Libia e quello per il ponte delle Valli, un ispettore di polizia di 42 anni che viaggiava a bordo anche lui di una moto in direzione Salaria. Fatale lo schianto con il guard rail per l'uomo che lascia moglie e figli.

Contromano sulla Tangenziale Est: tragedia sfiorata.

Tragedia sfiorata invece nella serata di ieri sulla Tangenziale Est, dove una vettura ha imboccato la Tangenziale contromano all'altezza della Tiburtina. Momenti di terrore tra gli automobilisti che hanno visto l'Opel Meriva venirgli incontro in senso vietato. Dopo alcune centinaia di metri l'automobilista ha fermato la sua folle corsa, forse dopo un lieve contatto con un'altra vettura. Non sono note le ragioni che lo hanno indotto a prendere l'arteria ad alto scorrimento contromano, se si sia trattato semplicemente di una distrazione.