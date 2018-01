Secondo due sondaggi elettorali presentati ieri sera durante la trasmissione di Bruno Vespa ‘Porta a Porta' su Rai Uno, la vittoria di Nicola Zingaretti alle prossime elezioni regionali nel Lazio se si andasse a votare domani sarebbe praticamente cosa certa. Secondo il sondaggio di Euromedia Research il governatore uscente raccogliere il 44% dei consensi, inseguito dal probabile candidato del centrodestra Maurizio Gasparri al 26% e da Roberto Lombardi del M5s con il 19,4%, addirittura con venti punti in meno di Zingaretti. Il candidato civico di centrodestra Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, si attesterebbe invece all'8% dei consensi, mentre l'ultradestra di Casa Pound si attesterebbe al 2,6% con Mauro Antonini.

Sondaggi danno Zingaretti vincente nel Lazio.

Un altro sondaggio, realizzato dall'Istituto Piepoli, conferma il podio e le tendenze dell'elettorato: Zingaretti si troverebbe in questo caso al 42%, Gasparri e Lombardi appaiati a 20%, mentre Pirozzi al 16% e Antonini al 2%. "Nell’incertezza sulle candidature del centrodestra e con una campagna elettorale appena cominciata, il dato che emerge con forza anche dai nuovi sondaggi è una base solida di consenso e di credibilità per Nicola Zingaretti tra i cittadini del Lazio", si legge in una nota del Comitato Elettorale di Nicola Zingaretti, che lo scorso week end ha incassato il sostegno di LeU e Pietro Grasso, e ha presentato la lista civica a sostegno della sua rielezione.

Centrodestra ancora diviso per elezioni regionali nel Lazio.

Manca ancora un mese e mezzo al 4 marzo, giorno dell'election day, e molto potrebbe ancora succedere, soprattutto nel campo del centrodestra, dove se fosse ritrovata l'unità la coalizione potrebbe diventare competitiva. Ma al momento Sergio Pirozzi non sembrerebbe intenzionato a fare un passo indietro, e Silvio Berlusconi sarebbe convinto di non convergere semplicemente sul sindaco di Amatrice.