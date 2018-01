La ministra della Salute Beatrice Lorenzin, ‘molla' Nicola Zingaretti. La Civica Popolare del ‘fiore petaloso' non entrerà così nella coalizione che sostiene il governatore uscente della Regione Lazio alla prossima tornata elettorale. "Andremo da soli", ha annuncia la scelta ai microfoni di Radio 1. "Presenteremo alla fine della settimana la nostra lista nella regione Lazio. – ha spiegato Lorenzin – Il Presidente della Regione Zingaretti ha fatto una roboante dichiarazione dove diceva che la sua coalizione andava da Piero Grasso alla Lorenzin, e poi ‘Leu' ha detto di no perché vuole essere in discontinuità con il governo Gentiloni e con le azioni del governo e quindi noi siamo rimasti fuori".

Tra i centristi e Liberi e Uguali, che si sarebbero esclusi a vicenda, Zingaretti ha deciso l'alleanza con la formazione di sinistra, in discontinuità con il quadro politico nazionale, dove Lorenzin appoggerà Renzi mentre LeU candida il presidente del Senato Pietro Grasso. "Questa è una questione che attiene tutta al Presidente della Regione Lazio Zingaretti che ha fatto una scelta ‘sinistra sinistra', tra l'altro sui temi della salute e questo sposta sicuramente a sinistra l'alleanza del Lazio e noi andremo da soli", ha concluso Lorenzin. La ministra del governo Gentiloni avrebbe rifiutato di non presentare il simbolo con il suo nome, limitandosi ad indicare delle candidature nella lista ‘Riformisti per Zingaretti'.