Election day nel Lazio, chiamato a scegliere il nuovo Consiglio regionale e il nuovo presidente della Regione oltre che a votare per le elezioni Politiche. Alle 12, secondo il ministero dell'Interno, ha votato per le Regionali 2018 il 17,33 per cento degli aventi diritto. L'affluenza è relativa a tutti i 378 comuni in cui si vota. Nella precedente tornata elettorale del 2013, che però si era svolta in due giornate, alla stessa ora aveva votato il 12,87 per cento degli elettori. La provincia di Roma è quella con l'affluenza più alta: 17,73 per cento. Fanalino di coda per quanto riguarda l'affluenza invece la provincia di Frosinone, dove ha votato il 14,92 per cento degli aventi diritto.

Nella Capitale ha votato per le Regionali il 18,1 per cento degli aventi diritto.

Nella Capitale si è recato alle urne il 18,1 per cento degli elettori: un dato più alto di quello relativo ad esempio a Milano, anche questa una città in cui si vota per le Politiche e per le Regionali. Questo nonostante a Roma si stiano registrando alcuni disagi, in parte dovuti alle procedure di voto – complicate dal fatto che, solo per le Politiche, è stato inserito il cosiddetto "tagliando antifrode" che comporta un passaggio in più nelle sezioni elettorali – e in parte ad errori. Nel seggio 2167 di via Micheli 29 nel quartiere Parioli, ad esempio, un elettore si è accorto che le schede con i nomi dei candidati di Camera e Senato erano sbagliate. La presidente di seggio a quel punto ha sospeso le operazioni di voto e si è fatto dare dal seggio accanto le schede corrette, facendo votare con quelle. Prima di far proseguire le operazioni di voto, la porta del seggio è stata chiusa e l'urna con le schede votate fino a quel momento, 36, sono state messe in una busta.

Elezioni Regionali Lazio 2018: affluenza per provincia alle 12.