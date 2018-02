Domenica 4 marzo 2018, il cosiddetto Election Day, i cittadini del Lazio saranno chiamati a votare per le elezioni politiche e per quelle regionali, con le quali verrà designato il nuovo governatore che resterà in carica insieme al Consiglio per i prossimi 5 anni. Sono 9 i candidati per la carica di presidente, tra cui compare il presidente uscente, Nicola Zingaretti, che si ripresenta sempre tra le fila del Partito Democratico e sostenuto da una coalizione di centrosinistra. Dovrà vedersela, tra gli altri, con Stefano Parisi, scelto dal centrodestra, Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle, Sergio Pirozzi, appoggiato da una lista che porta il suo nome, Jean-Leonard Touadì della Civica popolare del ministro Lorenzin, e Mauro Antonini su cui ha puntato tutto Casapound. Ecco, di seguito, le liste complete con i nomi di tutti i candidati, a partire da quelli a governatore, per le Regionali 2018 nel Lazio per arrivare più preparati alle urne.

Nicola Zingaretti.

Partito democratico.

Michele Civita

Daniele Leodori

Massimiliano Valeriani

Cristiana Avenali

Alessandra Barbato

Michela Califano

Simone Cascino Milani detto Cascino detto Milani

Daniela Cirulli

Giovanni Grisanti

Massimo De Simoni

Ilaria De Virgiliis

Michela Di Biase

Veronica Dolfi

Eliana Durante

Roberto Feri

Andrea Ferro

Paola Gregori

Eleonora Grimaldi

Valentina Grippo

Rodolfo Lena

Marta Leonori

Marguerite Welly Lottin

Simone Lupi

Eleonora Mattia

Cristina Michetelli

Emiliano Minnucci

Eugenio Patané

Dario Piermarini

Vitale Savi

Marietta Tidei

Marco Vincenzi

Gianfranco Zambelli

Lista civica Zingaretti.

Carlo Picozza;

Marta Bonafoni;

Michele Baldi;

Maria Luisa Agneni;

Gino DePaolis;

Alessandra Battisti;

Gianluca Quadrana;

Paola Bisegna;

Oscar Tortosa;

Chiara Coltella;

Maurizio Zega;

Marina Di Foggia;

Guido Bellachioma;

Elisabetta Flumeri;

Daniele Caldarelli;

Giuseppa (Detta Giusy) Greco;

Stefano Canitano;

Leontina Ionescu;

Nicola Cerabona;

Emanuela Marino;

Aniello Crescenzo;

Florinda Nardi;

Giancarlo Germani;

Marina Righetti;

Stefano Giannessi;

Cinzia Romagnoli;

Salvatore Mazziotti;

Chiara Tonelli;

Sandro Santilli;

Marta Toti;

Salvatore Tedone;

Alessandra Zicari.

+Europa.

Alessandro Capriccioli

Rocco Berardo

Veronica Alfonsi

Davide Ambrosini

Annalisa Angieri

Giada Arena

Stefano Arista

Leone Barilli Bonacelli

Giovanni Brajato

Valentina Calderone

Angela Capuano

Claudio Catalano

Giulia Crivellini

Rosangela Cuccui

Giuseppe Di Bella

Massimo Farinella

Gustavo Fraticelli

Francesca Graziani

Roberta Lauri

Luis Carlos Livdi

Francesca Maceroni

Fabrizia Mascolo

Francesco Mingiardi

Francesco Ottaviano

Tania Pace

Valentino Paesani

Laura Palmieri

Wilhelmine Schett (Mina Welby)

Marina Scarcello

Vanessa Sebastianutti

Davide Tutino

Paolo Violi

Insieme.

Alemanni Francesco

Fichera Daniele

Omar Ahmed Asha

Romanzi Luciano

Baffari Carla

Calcerano Guglielmo

Albensi Stefano

Alese Felice

Andreucci Giorgia

Angeli Maria Assunta

Baldazzi Lorenzo

Borro Claudia

Ceremigna Carlo

Ciamberlano Emanuele Detto Sale

Cicconi Umberto

De Angelis Pio

De Stefano Elisa

Grande Rosalia

Lai Giuseppina

Meli Silvana

Meuti Marina

Narmucci Gina

Natali Ada

Oddo Pietro

Peschiaroli Anna

Pisanelli Paola

Pucello Sabrina

Renzulli Stefania

Rondello Salvatore

Sapochetti Alessandro

Schietroma Fabio

Taurino Vincenzo

Liberi e Uguali.

Monica Gregori

Riccardo Agostini

Clelia Giorno

Fabrizio Modoni

Marina Avitabile

Maria Gemma Azuni

Barbara Bonanni

Melissa Canterini

Renato Gargiulo

Danilo Cosentino

Concetta Croci

Stefano De Giorgis

Stefano Di Traglia

Atika Et Tafs

Walter Fadda

Giovanni Ferrari

Ada Francia

Nicola Galloro

Emilia La Nave

Sonia Lippi

Maria Lo Moro

Guido Maria Marinelli

Daniele Ognibene

Ivano Olivetti

Ezio Paluzzi

Fabiana Pezzella

Luciano Pontieri

Valentina Rinaldi

Rosa Maria Scalise

Pierluigi Sernaglia

Viviana Straccia

Centro solidale per Zingaretti.

Paolo Ciani

Rita Visini

Donato Antonellis

Michela Arioni

Ivano Caradonna

Ornella Cherubini

Fabio D’Andrea

Elisabetta Del Priore

Veronica Di Marco

Rolanda Di Nicola

Martina Fabiani

Fabrizio Fanella

Michele Ferrari

Romolo Giancani

Tiziana Grassi

Stefano Ialongo

Loredana Lorefice

Stefania Maccari

Nicoletta Maturi

Carla Messano

Marco Moretti

Giacomo Moscati

Saverio Parisi

Daniele Pasquini

Chiara Pierrettori

Giulia Paglicci

Giovanni Pompei

Giuseppe Scarascia Mugnozza

Francesco Sinibaldi

Misghana Teklai Bein

Maria Grazia Viganò

Alberto Zucconi

Stefano Parisi.

Forza Italia.

Aurigemma Antonio

Cangemi Pino

De Lillo Fabio

Palozzi Adriano

Angelilli Roberta

Belviso Sveva

Bortolozzi Maria Luisa

Breda Edoardo

Canonaco Luciana

Cartaginese Laura

Comes Maria Lisa

Di Pietro Gianluca

D'Ottavio Roberto

Falcone Amalia

Iacoponi Cesare Maria

Irmici Pier Ernesto

Ladaga Silvia

Lalli Giuseppe

Lucarini Valter

Ludovici Edelvais

Marziali Alexi

Matrigiani Antonio

Minunzio Giulia

Moro Veronica

Musitano Paola

Nardo Elena Sofia

Pelagaggi Arianna

Petrocchi Francesco

Politano Antonella

Rizzo Giuseppe

Serrecchia Ermanno

Sidoli Rinaldo

Fratelli d'Italia.

Luca Maria Apollonj Ghetti

Rita Ardita

Donatella Bagli

Flaminia Bottacchiari

Antonella Campanelli

Marina Cannavò

Simone Carabella

Flavia Cerquoni

Barbara Cerusico

Fabrizio Cherubini

Chiara Colosimo

Stefano D'Angelo

Paolo Della Rocca

Maurizio Docimo

Vincenzo Elifani

Maira Falcone

Monica Fasoli

Fabrizio Ghera

Micol Grasselli

Giuditta Labate

Bruno Mari

Giuseppe Melpignano

Federica Nobilio

Paolo Pace

Giancarlo Righini

Marika Rotondi

Fabrizio Santori

Emanuela Silvi

Roberto Tarsi

Daria Ventura

Lega con Salvini.

Cavallari Enrico

Liburdi Andrea

Amadei Anna

Basso Alessandro

Bio Patrizia

Caramanica Gabriella

Carbone Mirko

Corrotti Laura detta Laura

Cosolo Helga

Costa Stefano

De Paola Valentina

Faieta Marina

Fedele Jessica Carla

Gatti Gianfranco

Giannini Daniele

Iannelli Roberto

Lovergine Silvia

Maggi Daniele

Pace Salvatore

Perucchini Elena

Principe Alessandra

Quaranta Francesca

Riccetti Alessandra

Rossi Antonio

Selmo Andrea

Senatra Claudio

Tersigni Stefano

Tocci Gianluca

Tullio Paola

Valente Giuditta

Vallone Luana

Energie per l'Italia.

Robilotta Donato Rosario

Martelli Massimo

Bandelli Daniela

Botti Carmen

Bucci Claudio

Buglione Rosa

Buonfiglio Antonio detto Bonfiglio

Calvani Federica

Camplone Alessia

Capolei Fabio

Centrella Giovanni

Colocci Annamaria

Cotini Paolo

De Rosa Damiano

Di Lella Crescenzo

Donato Pasquale

Forliti Maurizio

Gangemi Francesco

Iannotta Federica

Lofoco Andrea

Maiello Maria Concetta

Mantione Ludmilla Domenica detta Ludmilla

Maroni Marco

Padoan Maria Piera

Pagliara Stefania

Palmieri Paola

Picciotto Carla

Pietrantoni Stefania

Pini Paolo

Vicari Sara

Villa Andrea

Zampieri Tiziana

Noi con l'Italia.

Sbardella Pietro

Arnese Attilio

Bilotti Francesca

Brinati Claudio

Cavaterra Cristina

Cerciello Alessia

Cerroni Eleonora

Ciuciula Tania

Conforzi Giuseppe

De Andreis Maria Cristina

Dionisi Giuseppe

Esposito Vitaliana

Fergola Armando

Ferrari Antonella

Griscioli Giuseppe

Libanori Giovanni

Lozzi Claudio

Manciocchi Ilenia

Marino Rosaria

Maselli Massimiliano

Molinario Barbara

Parenti Alessandra

Pecorari Paolo

Podda Clara

Poggelli Annarita

Porcelli Mauro

Rainone Sebastiano

Renzi Cinzia

Sollazzo Gerardo

Vitale Luigi

Zaccaria Maria

Zito Calogero

Roberta Lombardi.

Movimento 5 Stelle.

Davide Barillari

Valentina Corrado

Maria Grazia Altibrandi

Silvana Denicolò

Devid Porrello

Giuseppa Campo

Chiara Pascolini

Francesca De Vito

Marco Agostini

Marco Martens

Valerio Novelli

Pier Luigi Impedovo

Carlotta Graziani

Sandra Elizabeth Yaguana Chamorro

Marco Cacciatore

Danilo Barbuto

Manuela Cavazzini

Matteo Pietropaoli

Luigi Plos

Eleonora Zampelli

Tiziana Alterio

Sara Ciasco

Anahita Aryan

Giacomo Balestrieri

Fabiana Pinna

Giuseppe Cracchiolo

Carlo Maria Chiossi

Stefania Di Toro

Marco Valente

Andrea Vasselli

Giuseppe Granata

Sergio Pirozzi.

Lista Pirozzi.

Pirozzi Sergio

Adinolfi Livia

Alesiani Matteo

Alessandrini Lorenza

Bacheca Roberto

Barbati Giulia Bellini

Valentina Boccali Ivan

Buonasorte Roberto

Calabria Francesca

Campanella Lorenzo

Caratelli Augusto

Carbonara Federico Maria

Carrozza Cristiana

Catena Michela

Cazzolla Olindo

Cecchetti Maria Rosaria

Chena Miriam

Corti Luca

D'Andrea Fabio

De Carolis Marco

Donatelli Massimo

Fedeli Marijia

Fontana Giampiero

Fusciello Flora

Moroniti Serena

Perla Gianluca

Perrone Paola

Pucci Francesca

Sammartino Valeria

Tarentini Monica

Tiberi Carlo

Lista Nathan.

Franchitti Marco

Guerci Carla

Apollonj Ghetti Paolo Maria Detto “ Ghetti

Amoroso Paride Marcianise

Daloia Maria Antonietta

Comellini Francesco Alberto

Benini Tiziana Roma

Rotondo Marco

Demarinis Rosa Putignano

Bertolini Andrea

Pagnani Anna Roma

Fabrizi Fabrizio Roma

Gianfico Claudia Roma

Bianconi Roberto Roma

Paravano Alessandra Roma

Cenicola Luciano Roma

Romano Maria Annunziata

Cesaroni Alessandro

Wojcik Urszula Zofia Dwikozy

Cococcia Luca

Turro Anna

Zuccaro Gianluca

Scrivano Carmine

Cagiotto Georgia

Stillo Corrado

Scandinaro Rossella

Scarponi Carlo

Massimi Dora Roma

Bruni Paola

Stefano Rosati.

Lista Riconquistare l'Italia.

Rosati Stefano

Amoruso Fiorella

Badii Alessandro

Bennati Luca

Bertini Silvia

Carotti Nicoletta

Cipriano Alessandro

Civitella Lucia

Cristiano Maria

Custodi Maria Fiorella

Di Cicco Nino

Fogli Fiorella

Franciosi Daniela

Genovese Alfonso

Glionna Giovanna

Grossi Stefano

Iacomelli Federico

Iapoce Enrico

Mancini Luca

Mola Silvia

Onorati Gian Marco

Pedrini Angela

Pescatori Renata

Ponzo Fabrizio

Portici Stefania

Riacà Andrea

Rossi Antonella

Rubini Leonardo

Santucci Adriano

Spadafora Rosa

Vergella Claudia

Mauro Antonini.

Casapound.

Antonini Mauro

Altarelli Claudia

Amato Francesco

Baietti Luciano

Bernardi Grazia

Camerota Noemi

Carletti Letizia

Chiaraluce Carlotta

Compagnoni Marzio

Continisio Marco

Dossena Giorgio

Esposito Michela

Fulignati Paolo

Giannini Caterina

Lamastra Mattia

Misantoni Ilaria

Miscia Andrea

Palmieri Lisa

Petrucci Federica Maria

Pignattoni Cinzia

Pizzirusso Carmen

Proietti Toppi Gian Luca (detto “Toppi”)

Rapini Federico

Raponi Margherita

Rinaldi Maria (detta “Mary”)

Rossetti Francesco

Spalletta Yuri

Stornelli Riccardo

Urbano Antonio

Zaratti Linda

Elisabetta Canitano.

Potere al Popolo.

Elisabetta Canitano

Maurizio Aversa

Giulio Bizzaglia

Alessandro Bondi

Roberto Catracchia

Franco Cesari

Rita Chiavoni

Susi Ciolella

Cristina Cirillo

Andrea De Innocentis

Cleofe Frezza

Michelangelo Giglio

Giacomo Gresta

Stella Isacchini

Massimo Leonio

Federica Liberati

Giulia Livieri

Francesca Malara

Flavia Manzi

Marco Maurizi

Sandro Medici

Maria Vittoria Molinari

Monti Nicolò

Mutarelli Lodovica

Giulia Pezzella

Alessio Ramaccioni

Antonio Sbordoni

Loredana Sensoni

Andrea Sonaglioni

Barbara Tamanti

Alfredo Toppi

Marina Veneri

Giovanni Paolo Azzaro.

Democrazia Cristiana.

Il candidato governatore per le elezioni regionali in programma il prossimo 4 marzo è Giovanni Paolo Azzaro. Capolista è il colonnello dei Carabinieri Maurizio Esposito. In lista anche l'avvocato cassazionista Anna Maria Pitzolu.

Jean Léonard Touadi.

Civica popolare Lorenzin.

Roma

Pierluigi Borghini

Lucia Salvati

Catia D’Apollonio

Luca Franca

Vito Coviello

Livia Celardo

Manuela Cipri

Cinzia Sebastiano

Bruno Sbardella

Giuseppe Sabatino

Carlo Spinelli

Roberta Bussone

Dario Cutilli

Maria Lavanga

Tatiana Proto

Floriana Valente

Giacomo Molinari

Giuseppe Nicoló

Lucia Sbano

Giulio Rea

Cristiana Farci

Cristiano Crespina

Fabio Padovan

Giuseppe Cipolla

Elisabetta Campus

Giulia Mastroianni

Alessandro Scoppettuolo

Stefania Celli

Rossella Colagrossi