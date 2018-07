in foto: Un ragno violino (Foto Facebook)

Il nome deriva da una caratteristica macchia che ha sul corpo: stiamo parlando del Loxosceles rufescens, il ragno violino. Il suo morso, in alcuni casi, può essere pericoloso. Il Messaggero, scrive di un vero e proprio boom di persone ricoverate in ospedale per le punture di questo aracnide. Le aree maggiormente coinvolte, stando a quello che si legge sul quotidiano, sarebbero quelle di Roma sud, in particolare, via Ardeatina e via Laurentina. Il Sant'Eugenio, centro di riferimento per i pazienti della zona ha detto a Fanpage che non c'è nessuna emergenza e, secondo quanto appreso, non è stato registrato nessun caso.

Cos'è il ragno violino

Il ragno violino è una delle 7 specie di ragni che vivono in Italia. Si riconosce dagli altri aracnidi non velenosi perché è grande circa 7 millimetri è di colore giallo-marrone. Le sue zampe sono lunghe, sottili e ricoperte di peli. Ha sei occhi raggruppati in tre coppie, a differenza degli otto occhi presenti nella maggior parte dei ragni. Normalmente non è aggressivo e morde più che altro se calpestato o disturbato ed è un ragno notturno, amante del caldo.

Perché il ragno violino è pericoloso?

"Una puntura del ragno violino non è sinonimo di avvelenamento – spiega a Fanpage il dottor Antonio Miglietta, infettivologo della Asl Roma 2 – può diventare serio quando una persona è allergica e di per se ha già un sistema immunitario sensibile. In questo caso si possono avere sintomi locali o generalizzati. Il ragno violino ha un veleno necrotizzante e agisce sul tessuto colpito, provocando nelle persone predisposte, come un'ustione, una necrosi. Nel momento in cui punge, se sulle sue zampe sono presenti batteri che vivono nel terreno, possono verificarsi altri problemi come danni alla cute, muscolari e ai reni".

in foto: Foto di Wikipedia

Dove si nasconde il ragno violino

Il ragno violino predilige le zone di periferia, le case di campagna che magari sono abitate solo durante i fine settimana e i solai. È un aracnide che esce di notte, specialmente d'estate, quando si va nei parchi alla ricerca di aria fresca. La sua caratteristica è pungere di sera. Tende a nascondersi, per questo viene chiamato ‘ragno eremita', può entrare nelle scarpe lasciate in giardino o nei cassetti della biancheria, punge piedi e gambe.

Cosa fare se ti morde il ragno violino

"In caso di puntura – spiega Miglietta – bisogna lavare accuratamente la zona colpita: se la persona è allergica è consigliabile rivolgersi al pronto soccorso. Se invece la persona ha un sistema immunitario normale, basta un lavaggio con un sapone neutro e verificare l'evoluzione dopo qualche ora e, in caso di necessità, farsi vedere dal proprio medico curante".