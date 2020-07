in foto: Immagine di repertorio

Traffico bloccato sul Grande Raccordo Anulare di Roma all'altezza dell'uscita Salaria a seguito di un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 luglio. A scontrarsi un'auto e una moto, il motociclista ha avuto la peggio ed è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena spaventosa e che, preoccupati per le condizioni di salute delle persone rimaste coinvolte nel sinistro, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergeze 112 e chiesto l'intervento urgente dei soccorsi. Da quanto si apprende, le condizioni del motociclista sono parse fin da subito molto serie e hanno richiesto l'intervento di un'eliambulanza. Il mezzo decollato in volo, è atterrato a pochi metri dal punto dell'incidente. I paramedici hanno preso in carico i feriti, trasportandoli in ospedale.

Motociclista soccorso in eliambulanza

Inevitabili i disagi alla circolazione nell'anello che circonda la Capitale. A rallentare la viabilità le operazioni di soccorso, per agevolare l'intervento dei mezzi arrivati sul posto. Presenti per gli accertamenti il personale Anas e la polizia stradale, che ha svolto i rilievi necessari al caso e indaga per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Terminati gli accertamenti, i due veicoli incidentati sono stati rimossi e il traffico è tornato progressivamente alla normalità nel corso della serata. Astral Infomobilità intorno alle ore 20 ha informato gli automobilisti che "l'incidente è stato rimosso e che il traffico è in graduale ripresa".