Grande spavento a Setteville Nord, dove questa mattina un bus della Autolinee Sap in servizio suola tratta Guidonia-Montecelio ha preso fuoco. Il mezzo è stato avvolto dalle fiamme intorno alle otto del mattino mentre transitava lungo via della Valle dell'Aniene. Nessuno è rimasto ferito, anche grazie alla prontezza dell'autista che, accortosi del principio di incendio, ha fatto scendere dall'autobus tutti i passeggeri, mettendoli in salvo. L'uomo ha allertato i vigili del fuoco, giunti in pochi minuti a domare l'incendio. Una volta spente le fiamme lo scenario davanti agli occhi dei pompieri è stato quello di un bus (un Mercedes Citaro in viaggio per la corsa delle 07:30) interamente carbonizzato. I carabinieri hanno aiutato l'equipaggio dei vigili del fuoco a spegnere l'incendio. Per consentire l'intervento dei soccorritori è stato momentaneamente bloccato il transito di mezzi lungo la strada.

L'ennesimo bus in fiamme

Quello di Setteville Nord non si tratta di un caso isolato. Negli ultimi anni, soprattutto a Roma, sono molti i mezzi che per molti motivi hanno preso fuoco. Questo febbraio un mezzo del servizio regionale di trasporto Cotral venne avvolto dalle fiamme mentre transitava sulla via Aurelia in direzione Massimina. L'esplosione del serbatoio in questo caso aveva causato il ferimento di due pompieri, giunti sul posto per domare il fuoco proveniente dal mezzo. A marzo invece un autobus della linea 69 dell'Atac aveva preso fuoco nel quartiere Prati, senza registrare feriti. Le fiamme avevano avvolto in mezzo intorno alle 23 nei pressi di Piazzale Clodio, quando sul bus non si trovavano persone. Anche nella periferia di Roma si sono registrati vari episodi. A Spinaceto si è invece sfiorata la tragedia, con l'autista che, rimasto intrappolato nel mezzo, si era lanciato dalla finestra per sfuggire al fuoco.