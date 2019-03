in foto: Autobus Atac in fiamme a piazzale Clodio, Roma

Ancora un autobus Atac in fiamme a Roma. Il nuovo caso si è verificato intorno alle 23 di ieri, 14 marzo 2019, in piazzale Clodio, nel cuore del quartiere Prati dove si trova anche il tribunale della Capitale. Si tratterebbe di un mezzo della linea 69. Il bus, per cause ancora da accertare, è stato distrutto dalle fiamme, ma per fortuna nessuno si trovava a bordo del mezzo. Nessuno è rimasto ferito. Non è chiaro ancora da dove sia partito l'incendio e per quali motivi. Non è chiaro neanche se il conducente si trovasse a bordo del bus e quest'ultimo fosse acceso e in movimento quando le fiamme sono divampate. Molti i curiosi che si sono fermati a fotografare e a fare video.

Sul posto 5 squadre di pompieri, nessun ferito

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno impiegato non poco tempo per spegnere l'incendio. Tutto il traffico è stato bloccato intorno alla piazza e deviato. Non è chiaro se questa mattina la zona sia stata riaperta alla circolazione delle automobili. L'ultimo caso di ‘flam bus' su un mezzo Atac si è verificato a fine gennaio, quando un autobus andò in fiamme nei pressi della stazione Laurentina della metro B. Dal 2016 al 2018 a Roma hanno preso fuoco in totale 58 bus del trasporto pubblico locale, alcuni di Atac e altri di Roma Tpl, l'azienda privata che gestisce le linee di bus periferiche.