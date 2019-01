in foto: L’autobus in fiamme a Laurentina

Fiamme in strada nella notte a Roma, dove un autobus Atac è andato a fuoco verso l'una nei pressi della Stazione metro Laurentina. Si tratta di un mezzo in servizio sulla linea 723. Secondo le informazioni apprese l'autobus era vecchio 12 anni e da più di un decennio girava per le strade di Roma. Il mezzo adibito al servizio di trasporto pubblico capitolino, gestito da Atac, per cause ancora in corso d'accertamento, ha preso fuoco mentre stava entrando nel deposito di Tor Pagnotta. A bordo non c'erano passeggeri e fortunatamente il conducente non è rimasto ferito ma è riuscito a uscire in tempo dalla vettura, prima che accadesse il peggio. Sul posto, ricevuto l'allarme dell'autista, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare il rogo e hanno spento le fiamme. Atac, ha informato in una nota che ha avviato gli accertamenti di rito. Si tratta del terzo mezzo andato a fuoco nel 2019.

Nuovo anno, problemi di sempre. Nel 2018 sono stati venti gli incendi, o principi d'incendio, che hanno coinvolto gli autobus che prestano servizio lungo le strade della Capitale, tra cui quello dello scorso 8 maggio, quando una vettura prese fuoco in via del Tritone, nel pieno centro di Roma.