Nevica sulla capitale e al Circo Massimo va in scena la festa dei romani. Con sci, snowboard e slittini, in centinaia nello stadio dell'Antica Roma per giocare con la neve, come già era accaduto nel 2012. Centinaia le foto e i video su Twitter, Facebook e Instagram che testimoniano come gli sport invernali si siano appropriati per oggi del Circo Massimo, tra risate, palle di neve e selfie.

Perché la nevicata di questa mattina non è solo disagi, scuole chiuse e ritardi, ma anche un'occasione di vacanza e di interruzione del normale tran tran quotidiano, di gioco e di festa. Non solo il Circo Massimo ma tutti i parchi della città (quelli rimasti aperti perché il comune ha disposto la chiusura delle ville storiche), sono stati invasi da cittadini romani pronti a godersi la neve. E se a casa non si hanno sci o slittino, anche una busta va bene per buttarsi da una discesa coperta di neve.

E se è uscito il sole, la neve ancora tiene grazie alle temperature che rimangono basse. Secondo le previsioni del tempo l'ondata di gelo siberiano non lascerà Roma e il Lazio almeno fino a mercoledì, ma non sono previste precipitazioni.