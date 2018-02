Dopo le nevicate di oggi, torna il sereno. Durante la giornata di martedì continuerà a farsi sentire nel Lazio l'influenza di correnti continentali che determineranno una giornata decisamente gelida ma con cieli in prevalenza soleggiati; previsto qualche addensamento nuvoloso giusto sulle coste e lungo la dorsale. Temperature minime in ulteriore diminuzione, massime in leggero aumento. Venti moderati da Nord-Est con rinforzi sulle aree costiere; moderati da Nord-Ovest in quota. Mari generalmente poco mossi. In particolare nelle cinque provincie

Roma: bel tempo e sole per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -4°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord/Nord-Ovest.

Frosinone: si prevede una giornata caratterizzata da bel tempo, temperatura massima 4°C, minima -6°C. I venti saranno deboli da Nord-Est al mattino con intensità di circa 10km/h, deboli da Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 9km/h, deboli da Nord/Nord-Ovest alla sera con intensità di circa 10km/h.

Latina: sole e bel tempo, si registrerà una temperatura massima di 5°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 7 sarà di -6°C. I venti saranno moderati da Nord al mattino con intensità di circa 18km/h, moderati da Nord/Nord-Ovest per il resto della giornata con intensità di circa 23km/h.

Rieti: giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, temperatura minima -11°C, massima 0°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord/Nord-Est con intensità di circa 17km/h, moderati da Nord/Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 13km/h, alla sera moderati da Nord con intensità tra 13km/h e 19km/h.

Viterbo: soleggiamento diffuso, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 0°C, la minima di -9°C alle ore 7. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Nord/Nord-Est con intensità tra 22km/h e 33km/h.