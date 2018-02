in foto: Il Colosseo ricoperto di neve – foto Twitter

Roma si sveglia ricoperta di neve. La Capitale è coperta da un sottile manto di neve e i fiocchi stanno ancora cadendo. La nevicata è cominciata intorno alle 3 di notte ed è proseguita per diverse ore. Imbiancati anche i monumenti, come il Colosseo e i Fori Imperiali. Neve anche sulla Cassia e Flaminia, Boccea e i quartieri a Sud, Eur, Laurentina, Portuense. Imbiancate anche la zona del Litorale, Ostia e Fregene.

Ieri la sindaca Virginia Raggi ha disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Atac ha disposto un piano d'emergenza che prevede la riduzione delle corse dei bus e dei tram, mentre le metropolitane dovrebbero svolgere regolarmente il servizio.

Il Campidoglio: "Limitate gli spostamenti"

L'assessore Pinuccia Montanari fa sapere che l'amministrazione è "al lavoro per garantire la percorribilità delle strade a fronte della nevicata eccezionale che ha interessato questa notte la Capitale. Si invitano i cittadini a limitare i propri spostamenti allo stretto necessario".

Sono stati oltre sessanta gli interventi dei vigili del fuoco nel corso della notte, soprattutto per alberi caduti a causa del peso della neve e automobili rimaste in panne. Interventi in particolare in via Giovanni Conti, in zona Montesacro, in via dei Gracchi a Prati e in via Tullio Levi Civita a San Paolo.

Traffico ferroviario rallentato alle porte di Roma.

Stando a quanto si apprende la circolazione ferroviaria è al momento fortemente rallentata nei pressi di roma a causa delle nevicate. Il traffico – informa Ferrovie dello Stato – è fortemente rallentato anche su tutte le linee del Lazio che afferiscono alla Capitale, sulla Siena – Grosseto e sulla Verona – Modena.

Ritardi negli aeroporti di Ciampino e Fiumicino.

Si registrano ritardi nelle partenze e negli arrivi anche negli aeroporti di Roma, Ciampino e Fiumicino. Gli scali sono regolarmente aperti ed è in corso la pulizia delle piste, ma Adr consiglia ai passeggeri di chiamare le compagnie per avere maggiori informazioni in merito a eventuali ritardi.