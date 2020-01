in foto: Foto di repertorio – Metro A

La stazione Baldo degli Ubaldi riapre domani, venerdì 10 gennaio. La stazione della metropolitana di Roma sarà di nuovo al servizio del viaggiatori a partire dalle ore 5.30 della mattina. A comunicarlo Atac con una nota, in cui informa che "le autorità competenti hanno rilasciato la documentazione che autorizza l'esercizio al pubblico di sei delle dodici scale mobili presenti in stazione" L'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città ha inoltre precisato che "poiché sono in corso le attività autorizzative sugli altri impianti e le lavorazioni su un'ultima scala mobile, l'entrata e l'uscita dei viaggiatori nella stazione sarà al momento consentita solo dall'accesso di via Baldo degli Ubaldi nei pressi di viale di Valle Aurelia".