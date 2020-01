in foto: Il gradino rotto della scala mobile della stazione della Metro A Barberini

Tre scale mobili su quattro hanno superato il collaudo, mentre una dovrà essere nuovamente revisionata e sottoposta a nuova verifica. La Metro A Barberini, quindi, in mancanza dell'autorizzazione da parte del Ministero dei Trasporti anche per quest'ultimo impianto non potrà riaprire. "Per una delle quattro scale (sottoposta a revisione generale) le Autorità Ministeriali competenti hanno già rilasciato il nullaosta tecnico all'esercizio. Altre due scale, oggetto di interventi di tipo straordinario, sono state collaudate con esito positivo dai tecnici ATAC, avendo il Ministero comunicato non necessaria la propria presenza. Per la quarta scala anch'essa sottoposta a revisione generale ed unica a non aver superato con esito positivo prove e verifiche, sono in corso, a cura di Otis, le attività tecniche al termine delle quali il collaudo sarà ripetuto". La metro A Barberini, dopo il crollo di un gradino di una delle scale mobili, è stata chiusa lo scorso marzo, ormai più di dieci mesi fa, e ancora non è stata riaperta.

Sulla vicenda è intervenuto anche il leader leghista Matteo Salvini, che ha dichiarato: "Più di un anno per riaprire la metropolitana di Barberini è un’attesa vergognosa e indegna per una città come Roma. La Lega è pronta, con tutto il centrodestra, per offrire a Roma un futuro migliore". In attesa della riapertura da giovedì 26 dicembre è stata attivata la linea di bus navetta MA10 che collegherà Termini a piazza Barberini e largo Chigi. Questo il percorso della navetta: Termini (capolinea bus 66), piazza della Repubblica, via Nazionale, Traforo, via del Tritone, largo Chigi, via del Tritone, piazza Barberini, piazza della Repubblica, via delle Terme di Diocleziano, stazione Termini.